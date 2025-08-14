Bi Béo - con trai Cục trưởng Xuân Bắc có động thái gây bất ngờ khiến dân tình phát sốt

Mới đây, Bi Béo - con trai Cục trưởng Xuân Bắc đã khiến dân mạng bất ngờ khi debut rapper với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên. Anh chàng tung MV T9 kết hợp cùng producer Ngô Hạo. T9 được xây dựng trên sample ca khúc Anh Vui của Phạm Kỳ. MV có bối cảnh quay mang màu sắc đường phố, đơn giản nhưng bụi phủi và giàu năng lượng. MV của Bi Béo theo đúng công thức đang gây sốt của Nghiêm Tổng MCK - 2323, Lý Lữ Ca Obito - 2giosang.

Động thái gây bất ngờ của con trai Cục trưởng Xuân Bắc.

Bi Béo lấy nghệ danh Thiên Ngự Nguyên, ra MV T9.

Bi Béo còn tinh tế lồng ghép hình ảnh quá khứ trong MV 9T.

Người xem suýt không nhận ra "hot kid" trong "Bố ơi mình đi đâu thế" từng "gây bão" mạng xã hội.

Điểm nổi bật nhất chính là phần rap của Bi Béo. Vốn gắn liền với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn trên truyền hình, ít ai nghĩ Bi Béo lại mang đến một vibe rapper lạ lẫm như vậy. Bi Béo cũng đóng tune, nhiều phần rap lướt chữ gây liên tưởng đến MCK. So với 2323, T9 như phiên bản "đu trend" hoàn chỉnh từ phong cách rap đến MV, hình ảnh. Cách rap bắt trend giúp sản phẩm dễ tiếp cận khán giả, đặc biệt là giới trẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

MV rap của Bi Béo nhanh chóng lan toả trên MXH. Cư dân mạng đùa rằng, không biết Bi Béo làm rapper "cục trưởng đã duyệt cho chưa". Nhiều người cũng nhận xét Bi Béo dù làm gì cũng có nét tếu táo, hài hước chuẩn con trai danh hài. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng flow của Bi Béo còn chưa thật mượt và cách phát âm khiến lời rap đôi lúc khó nghe rõ.

Điều thú vị là trong MV cũng có con trai đầu của Cục trưởng Xuân Bắc là Khánh Minh. Chỉ sau 14 tiếng chính thức ra mắt, MV của Bi Béo đã thu về gần 20k lượt view, một khởi đầu đáng khích lệ với một gương mặt mới hoàn toàn trong rap.

Bi Béo tên thật là Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009, là con trai thứ hai của nghệ sĩ Xuân Bắc. Trước khi thử sức với rap, Bi Béo từng để lại dấu ấn khi hát trên sân khấu liveshow của Quốc Thiên. Hiện Bi Béo đã là chàng trai 16 tuổi cao lớn, phong thái ngày càng tự tin, đĩnh đạc. Từ nhỏ, Bi Béo đã quen mặt khán giả nhờ được xuất hiện tên truyền hình cùng Xuân Bắc. Hình ảnh cậu bé "tròn xoe" ngày nào đã trổ mã khiến nhiều khán giả bất ngờ.