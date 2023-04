Nam giới nên ăn nhiều hàu vì 8 lợi ích tuyệt vời này

Cải thiện ham muốn tình dục và điều trị rối loạn chức năng

Hàu sống được cho là có khả năng kích thích tình dục (một loại thực phẩm giúp cải thiện ham muốn tình dục). Việc thiếu kẽm giảm nồng độ testosterone ở nam giới và có thể dẫn đến rối loạn cương dương. Trong một nghiên cứu, việc bổ sung kẽm (có nhiều trong hàu) được phát hiện là làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới cao tuổi và cải thiện ham muốn tình dục.

Có thể giúp giảm béo

Protein trong hàu có thể giúp giảm hoặc kiểm soát trọng lượng cơ thể. Một nghiên cứu cho thấy các bữa ăn giàu protein có thể thúc đẩy cảm giác no (cảm thấy no hơn), giảm năng lượng nạp vào và giúp giảm cân. Công dụng này chủ yếu là do hai loại hormone - cholecystokinini (CCK) và ghrelin (hormone đói). Ghrelin, được giải phóng bởi thành dạ dày, chịu trách nhiệm về cảm giác đói và mức độ của nó giảm sau bữa ăn. Tương tự như vậy, CCK được sản xuất ở phần trên của ruột non sau bữa ăn, đặc biệt là khi tiêu thụ thực phẩm giàu protein. Mức ghrelin giảm và mức CCK tăng báo hiệu cho não biết rằng đã tiêu thụ đủ thức ăn và bắt đầu cảm giác no.

Có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu

Hàu là thực phẩm giàu đạm giúp cải thiện cảm giác no và giảm năng lượng nạp vào cơ thể. Điều này giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu protein đã được chứng minh là làm giảm nồng độ hemoglobin A1c (HbA1c), một hợp chất liên quan đến lượng đường trong máu, ở những đối tượng mắc bệnh tiểu đường loại 2. Hơn nữa, những đối tượng này cũng giảm cân và giảm huyết áp sau khi tuân theo chế độ ăn kiêng này trong sáu tháng.

Có thể giúp cải thiện mức độ chống oxy hóa

Hàu có một chất chống oxy hóa đặc biệt gọi là rượu 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzyl (DHMBA). Hợp chất phenolic này có thể giúp giảm quá trình oxy hóa từ cấp độ tế bào. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác dụng của DHMBA vẫn còn ở giai đoạn đầu. Nhưng bằng chứng cho đến nay cho thấy rằng nó có thể giúp ngăn ngừa tế bào chết do stress oxy hóa.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác chỉ ra rằng DHMBA cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh về gan

Có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các axit béo omega-3 trong hàu giúp giảm mức chất béo trung tính trong máu. Trên thực tế, FDA đã phê duyệt hai loại axit béo omega-3 theo toa để giảm mức chất béo trung tính. Một nghiên cứu cũng cho thấy rằng ăn hàu có thể giúp giảm cholesterol và mức cholesterol toàn phần bên cạnh việc tăng mức HDL (cholesterol tốt). Lipid được cải thiện giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hàu rất giàu axit béo omega-3, là loại cholesterol tốt cho sức khỏe. Chúng làm giảm khả năng tích tụ mảng bám trong mạch máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Chúng cũng có vitamin E, giúp bảo vệ chống lại bệnh tim.

Giúp xương chắc khỏe

Hàu rất giàu canxi, rất cần thiết để duy trì sức khỏe của xương. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin D của chúng thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi vào máu.

Mật độ xương giảm khi bạn già đi. Nó cũng có thể dẫn đến loãng xương và có thể gây gãy xương thường xuyên. Hàu, được bổ sung vào chế độ ăn uống cân bằng, có thể giúp củng cố xương.

Hàu là một nguồn giàu vitamin D, đồng, kẽm và mangan. Những vi chất dinh dưỡng này kết hợp với canxi được cho là chìa khóa để làm chậm hoặc thậm chí ngăn ngừa quá trình loãng xương ở người già.

Có thể cải thiện khả năng miễn dịch

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu để hỗ trợ hệ thống miễn dịch, đặc biệt là hoạt động kháng vi-rút. Lượng kẽm dồi dào từ hàu sẽ giúp ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào tế bào của bạn, ngay cả khi vi rút đã xâm nhập vào cơ thể bạn. Kẽm cũng giúp ngăn chặn virus nhân lên; điều này rất quan trọng vì chính sự sao chép sẽ dẫn đến bệnh tật.

Ăn hàu như thế nào mới tốt cho sức khỏe nam giới?

Nói chung, tiêu thụ sáu con hàu trung bình mỗi ngày được coi là an toàn. Bạn có thể ăn sống, hấp, nướng tùy sở thích.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nam-gioi-nen-an-nhieu-hau-vi-8-loi-ich-tuyet-voi-nay-1454937.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/nam-gioi-nen-an-nhieu-hau-vi-8-loi-ich-tuyet-voi-nay-1454937.ngn