Nhà chồng từ Đồng Nai ra Hà Nội hỏi cưới Lê Thu Trang

Quang Sơn cho biết anh cùng gia đình từ miền Nam ra nhà Lê Thu Trang ở Hà Nội làm lễ ăn hỏi, bàn chuyện tổ chức hôn lễ của cả hai hồi đầu tháng 7. Chiều 13/8, cặp sao mới 'xả' ảnh, chia sẻ niềm vui với bạn bè, khán giả.

Mẹ Quang Sơn (phải) trao lễ vật được chuẩn bị chỉn chu, đúng phong tục truyền thống cho nhà gái.

Mẹ Lê Thu Trang cầm tay con gái trao cho bà thông gia, nhờ gia đình Quang Sơn chăm sóc, bảo ban chân dài 9X khi cô về làm dâu.

Quang Sơn được mẹ vợ tặng quà và nhắn nhủ hai vợ chồng phải thương yêu, cùng nhau vun vén cho tổ ấm.

Cặp sao chụp ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ hai bên. Quang Sơn cho biết anh và Thu Trang dự định tổ chức đám cưới vào năm sau, mời đông đủ bạn bè trong làng giải trí tham dự.

Hồi cuối tháng 7, đôi uyên ương đã thực hiện thánh lễ hôn phối tại nhà thờ ở Đồng Nai - quê Quang Sơn.

Lê Thu Trang và Quang Sơn hẹn hò từ năm 2020 - thời điểm diễn viên mắc ung thư tuyến giáp và bị mất giọng sau phẫu thuật liệt dây thanh quản. Thu Trang luôn đồng hành, động viên Quang Sơn trong thời gian diễn viên chiến đấu với bệnh tật. Hiện sức khỏe Quang Sơn ổn định, giọng nói hồi phục. Mối quan hệ của cặp sao được gia đình hai bên và bạn bè ủng hộ, vun vén.

MC Thái Dũng dự lễ ăn hỏi của quán quân The New Mentor 2023. Anh mừng khi cặp sao có cái kết viên mãn, sau nhiều thử thách.

Người mẫu Hạ Vy (váy đen) - mẹ đỡ đầu và là người dìu dắt Lê Thu Trang trên con đường sự nghiệp - đến chung vui với vợ chồng chân dài 9X.

Quang Sơn - Lê Thu Trang lì xì cảm ơn các thành viên đội bưng tráp quả.

Sau khi làm lễ ăn hỏi ở Hà Nội, Thu Trang - Quang Sơn vào TP HCM tiếp tục sống và làm việc.

Lê Thu Trang sinh năm 1997, quê Hà Nội. Cô được nhiều người biết đến khi vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019. Năm 2023, người đẹp thi The New Mentor mùa đầu tiên, là học trò của Lan Khuê và giành ngôi quán quân. Hai năm qua, Thu Trang làm việc trong làng giải trí với vai trò người mẫu và tham gia đào tạo, hỗ trợ kỹ năng trình diễn cho các đàn em. Năm 2025, cô đảm nhiệm vai trò Giám đốc Cawalk cho hai cuộc thi lớn là Miss cosmo Vietnam 2025 và Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Quang Sơn sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2019. Anh hoạt động tại Sân khấu Thế Giới Trẻ và đã đóng một số phim như: 'Chị 13: 3 ngày sinh tử', 'Dẹp loạn giang hồ', 'Cú đấm thép' cùng các web drama hành động. Năm 2025, Quang Sơn góp mặt ở dự án điện ảnh 'Dưới đáy hồ'. Ngoài đóng phim, anh còn là người mẫu, từng thi The Next Gentleman 2022.