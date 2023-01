Dior ra mắt bộ sưu tập thời trang cho đội bóng của Messi và Mbappé

Dòng sản phẩm vượt thời gian cho phép đường may tinh xảo lên tiếng, thông qua một câu chuyện sắc thái đầy sắc thái gồm đen, xanh nước biển và trắng. Một chiếc áo khoác Harrington, được trang trí bằng miếng dán “Paris Saint-Germain” và chữ viết tắt “Biểu tượng CD”, tạo nên điểm nhấn trung tâm bóng bẩy, trong khi áo len dệt kim và áo polo, được tô điểm bằng các biểu tượng giống hệt nhau, có cách tiếp cận tinh tế hơn. Trong các cách kết hợp khác nhau, các bộ quần áo đã nói ở trên được hoàn thiện với giày derby da đen Dior Explorer, có hình xiên đặc trưng của Dior với tông màu phù hợp và Túi Dior Lingot, mặt trước có họa tiết Kim cương CD cổ điển.

Đối với các nghĩa vụ phức tạp của đội, Jones đã thiết kế một loạt trang phục lễ phục được trang bị riêng cho mỗi cầu thủ. Làm nổi bật Dior Savoir Faire, dòng sản phẩm bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng sắc nét thêu hình con ong Christian Dior mang tính biểu tượng, cũng như những bộ vest và áo khoác cashmere được thiết kế riêng.

“The House rất vui mừng được tiếp tục là nhà may chính thức cho đội bóng PSG, mang đến những kiểu dáng thoải mái tinh tế do Kim Jones thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các cầu thủ”, Dior viết trên Instagram.

Chiến dịch biên tập, do Till Janz thực hiện, cho thấy các cầu thủ PSG, bao gồm Renato Sanches, Fabian Ruiz, Keylor Navas và Nuno Mendes, mặc đầy đủ bộ sưu tập trên sân; trong khi một bộ ảnh cắt may do Thomas Chene chụp qua ống kính, chụp Kylian Mbappé, Lionel Messi và nhiều người khác mặc những bộ quần áo trang trọng hơn.

