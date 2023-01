"Đội trưởng Mỹ của vũ trụ Marvel": tập luyện "điên cuồng" để có cơ thể chỉ 8% mỡ thừa

Mới đây, Chris Evans - tài tử điển trai của vũ trụ Marvel được tạp chí People vinh danh là "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất làng giải trí Âu Mỹ năm 2022". Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Chris đều khiến fan nữ "đứng ngồi không yên" vì vẻ ngoài điển trai là sự pha trộn giữa 2 dòng máu Ireland và Italy, cơ bụng 6 múi cuồn cuộn. Không chỉ thế, anh còn gây ấn tượng với chiều cao 1m83, nặng 88kg với bờ vai rộng, vạm vỡ.

Hình thể của Chris Evans chỉ có 8% mỡ thừa nhờ áp dụng chế độ ăn uống, tập luyện của HLV Simon Waterson.

Chris Evans sinh năm 1981, tại Boston, Massachusetts. Dù đã góp mặt trong hàng chục bộ phim nhưng khán giả vẫn nhớ Chris nhiều nhất với vai diễn Đội trưởng Mỹ trong loạt bom tấn Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019)…. Cũng qua 2 bộ phim này, hình thể của anh mới bắt đầu được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của HLV Simon Waterson.

Trong cuốn Intelligent Fitness: The Smart Way to Reboot Your Body and Get In Shape mới phát hành, Simon kể rằng, trước khi gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel, Chris có thân hình thiếu cân đối vì cơ bắp ở ngực, tay to nhưng chân bé. Nhưng Chris chỉ muốn tập những bài tập vào tay, ngực, cơ bụng, điều đó khiến Chris bị đau cột sống và tăng nguy cơ chấn thương.

Trước khi đóng vai Đội trưởng Mỹ, Chris có thân hình thiếu cân đối vì chân bé.

Đây là vai diễn đòi hỏi về ngoại hình và thể lực nên Chris đã phải dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng gym đến mức anh bị nôn mửa vì quay cuồng đầu óc và theo đuổi chế độ ăn tập trung chủ yếu vào việc bổ sung protein. Theo Bodybuilding, thời điểm cần tăng cường cơ bắp, anh phải bổ sung 2 gram protein cho mỗi kilogram trọng lượng cơ thể như ức gà, cá, bột protein.

"Tôi ăn cháo, quả óc chó, nho khô, sữa chua Hy Lạp, một muỗng protein và có thể thêm chuối chín cho bữa sáng, thường là 1-2 giờ trước giờ tập. Sau đó, tôi ăn rất nhiều trong ngày với những thứ chứa protein tốt. Tiếp đó là salad với các loại rau lá màu xanh đậm, cùng chút hạnh nhân. Về cơ bản, đó là chế độ ăn giàu protein và cân bằng với rau, trái cây cùng một số loại carb tốt như gạo lứt", anh bật mí.

Anh được vinh danh là "Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất làng giải trí Âu Mỹ năm 2022".

Vì có phần chân bé nên để tăng cường cơ bắp cho phần thân dưới, Chris tập Squat và Deadlifts. Ngoài ra, anh còn tập Barbell Squat, Squat Box Jump, bài tập Kettlebell Swing, Kettlebell Sumo Pull,... Quá trình tập luyện kham khổ kết hợp chế độ ăn uống khoa học giúp Chris tăng từ 77kg đến 88kg. Đến khi tham gia diễn xuất Captain America: Civil War (2016), cơ thể của Chris chỉ còn 8% mỡ thừa, trong đó có 13kg cơ bắp.

