Xe tự hành NASA phát hiện hàng trăm dấu vết nghi là sự sống trên Sao Hỏa

Xe tự hành Perseverance của NASA vừa phát hiện ra các hợp chất carbon hữu cơ phức tạp trong các khối đá trên Sao Hỏa, mở ra manh mối lớn trong cuộc săn tìm bằng chứng sự sống cổ đại. Thiết bị SHERLOC sử dụng công nghệ quang phổ laser đã lập bản đồ và để lộ hàng trăm dấu vết giàu carbon đại phân tử bên trong hai mẫu đá bùn tại hố va chạm Jezero.

Đây là khu vực lòng hồ cổ đại liên kết với kênh sông Neretva Vallis, nơi từng đón dòng nước chảy vào từ hàng tỷ năm trước. Dù không chứng minh trực tiếp sự sống từng tồn tại, sự xuất hiện của các hợp chất carbon đại phân tử này đã củng cố mạnh mẽ giả thuyết về những môi trường có thể sinh sống được trong quá khứ của hành tinh đỏ.

Xe tự hành Perseverance của NASA trên Sao Hỏa.

Phát hiện bằng chứng carbon vững chắc nhất từ trước đến nay trên Sao Hỏa

Phát hiện mới này xuất hiện chưa đầy một năm sau khi robot thám hiểm kiểm tra khối đá trầm tích Cheyava Falls, một vị trí lân cận vốn chứa đựng các dấu vết bất thường được gọi là "đốm báo đốm". Các nhà khoa học loại trừ khả năng hình thành do nhiệt độ cực cao hay tính axit mạnh, đồng thời nhận định các đốm này hoàn toàn có thể là kết quả từ hoạt động sinh học cổ đại.

Khối đá Cheyava Falls hiện được coi là một trong những ứng viên chứa dấu vết sinh học tiềm năng mạnh mẽ nhất từng được phát hiện trên hành tinh này. Việc tìm thấy thêm lượng lớn carbon hữu cơ ở các đá bùn xung quanh Bright Angel đã bổ sung một lớp bằng chứng khoa học vô giá cho toàn bộ khu vực.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên carbon đại phân tử được ghi nhận trực tiếp trên bề mặt đá tự nhiên của Sao Hỏa và là lần đầu tìm thấy trong đá bùn bên ngoài hố va chạm Gale. Khám phá độc đáo này gợi ý rằng các hợp chất hữu cơ có thể đã từng phân bố và lan rộng khắp hành tinh đỏ vào hàng tỷ năm trước.

Giới chuyên môn kỳ vọng những dữ liệu thực địa này sẽ là tiền đề vững chắc giúp định hình rõ ràng hơn bức tranh toàn cảnh về lịch sử địa chất phức tạp của hành tinh. Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA đang nỗ lực thúc đẩy các kế hoạch tương lai nhằm hiện thực hóa việc bảo quản và vận chuyển an toàn các mẫu vật này.

Hình ảnh cận cảnh các "vết đốm báo" trên sao Hỏa do tàu thám hiểm Perseverance quan sát được trên tảng đá Cheyava Falls.

Mục tiêu tối thượng của giới khoa học toàn cầu hiện nay là tìm cách đưa những mẫu vật vô giá này trở lại Trái Đất để tiến hành các phân tích chuyên sâu hơn trong phòng thí nghiệm. Những cuộc điều tra tối tân đó sẽ giúp trả lời câu hỏi cốt lõi rằng lượng carbon này hình thành từ địa chất thông thường hay đang lưu giữ một chương lịch sử sinh học hấp dẫn. Sự thành công của sứ mệnh không chỉ làm rõ bản chất của hố va chạm Jezero mà còn thúc đẩy các cuộc tìm kiếm dấu vết sự sống ngoài Trái Đất. Hành trình giải mã hành tinh đỏ của xe tự hành Perseverance chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục mang lại những bất ngờ lớn cho nhân loại.