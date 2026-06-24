Vật thể này đã bắn “hạt ma” vào Trái Đất 11 tỉ năm trước

Theo Space.com, các nhà thiên văn cuối cùng đã tìm ra nguồn gốc của một vật thể bắn ra neutrino - còn được gọi là "hạt ma" - mà Đài quan sát Neutrino IceCube ở Nam Cực thu được tận nửa thập kỷ trước.

Vào thời điểm đó, cộng đồng thiên văn học đã rà soát không gian theo hướng chòm sao Eridanus để tìm kiếm các nguồn tín hiệu điện từ tiềm năng tương ứng với sự kiện đó - được gọi là IC 210922A - bằng nhiều loại kính viễn vọng khác nhau.

Vật thể bắn "hạt ma" vào Trái Đất nửa thập kỷ trước là một thiên hà hình thành sao cổ đại - Ảnh:

Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ tín hiệu tia gamma, tia X hay quang học tương ứng nào thuyết phục cho tín hiệu "hạt ma" được phát hiện, cũng như không thể liên kết bất kỳ sự kiện bùng nổ tia gamma, siêu tân tinh hay lỗ đen xé sao nào với IC 210922A.

Nhưng giờ đây, nhờ vào một loạt kính thiên văn tiên tiến, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Yuji Urata từ Công ty MITOS Science (Đài Loan - Trung Quốc) đã tìm ra "thủ phạm" bắn hạt ma vào phía Trái Đất: Shadow Blaster, hay còn gọi là JCMT0402−0424.

Shadow Blaster - có nghĩa là một khẩu súng bắn tia "bóng tối" - là một thiên hà siêu sáng nằm cách chúng ta tận 11 tỉ năm ánh sáng.

Thiên hà này lõi cực kỳ nhỏ gọn, chứa đầy những đám mây khí và bụi dày đặc, đang thúc đẩy sự hình thành sao mạnh mẽ. Từ lâu, người ta đã đưa ra giả thuyết rằng một vùng như vậy có thể đóng vai trò như một máy gia tốc hạt mạnh mẽ, sản sinh ra những "hạt ma" năng lượng cao.

Các thiên hà hình thành sao mạnh mẽ loại này có thể đã rất phổ biến khoảng 10 tỉ năm trước, khi vũ trụ hãy còn sơ khai.

"Phân tích của chúng tôi cho thấy quần thể này có thể đóng góp tới khoảng 20% vào lượng neutrino nền khuếch tán được quan sát bởi IceCube" - tiến sĩ Urata kết luận.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.