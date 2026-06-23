Vật thể cổ đại tiết lộ tương lai đáng sợ của một thiên hà

Theo Live Science, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện "gió hủy diệt" bên trong hệ thiên hà CRISTAL-02, xuất hiện chỉ 1 tỉ năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ.

CRISTAL-02 là một hệ thiên hà đang ở giai đoạn cuối của quá trình sáp nhập nhiều thiên hà, với khối lượng sao lớn gấp 10 tỉ lần Mặt Trời.

Hình minh họa hệ thiên hà CRISTAL-02, với luồng khí thoát ra gần bằng chính hệ thiên hà đó, cho thấy khí hình thành sao đang chảy ra ngoài - Ảnh: Joshua Worth

Viết trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các tác giả cho biết họ đã kết hợp 2 công cụ quan sát cực mạnh là kính viễn vọng không gian James Webb và hệ thống ALMA đặt tại sa mạc Atacama của Chile.

Họ đã phát hiện một dòng khí khổng lồ, dài gần bằng chính hệ thống thiên hà, đang thoát ra ngoài không gian với tốc độ hàng trăm km mỗi giây.

Luồng vật chất khổng lồ này, với khối lượng tương đương 1,5 tỉ khối lượng Mặt Trời, dường như được thúc đẩy bởi những cơn gió mạnh mẽ sinh ra trong quá trình hình thành sao nhanh chóng, cũng như sự chết đi của các ngôi sao.

Cả hai quá trình đều xảy ra khi các thiên hà va chạm, làm rung chuyển các đám mây khí lớn khiến chúng sinh ra các ngôi sao mới, bao gồm cả những ngôi sao cực kỳ lớn sẽ chết trong vòng vài triệu năm trong các vụ nổ siêu tân tinh dữ dội.

Những luồng gió hủy diệt này ngăn chặn sự hình thành sao bằng cách cung cấp năng lượng và phân tán các túi khí phân tử lạnh trước khi chúng có thể sụp đổ do lực hấp dẫn để tạo ra các ngôi sao non.

"Thiên hà này có một luồng gió mạnh đang đẩy vật chất ra ngoài với tốc độ nhanh gấp đôi so với tốc độ hình thành sao của thiên hà" - tác giả chính Rebecca Davies từ Đại học Công nghệ Swinburne (Úc), giải thích.

Hệ thiên hà CRISTAL-02 có thể đang hình thành khoảng 260 ngôi sao mới có khối lượng tương đương Mặt Trời mỗi năm, cao gấp 3 lần so với các thiên hà có khối lượng và tuổi tương tự. Tuy nhiên, nó mất đi hơn 500 khối lượng Mặt Trời mỗi năm, nhanh hơn 20 lần so với các thiên hà khổng lồ điển hình.

"Chúng ta chưa biết nhiều về cách các thiên hà đầu tiên ngừng hình thành sao. Nghiên cứu này trực tiếp cho thấy quá trình đó đang diễn ra" - đồng tác giả Andreas Faisst từ Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) cho biết.

Phát hiện này có thể là điềm báo cho Milky Way (Ngân Hà), tức thiên hà chứa Trái Đất.

Trong khoảng 4,5 tỉ năm nữa, Ngân Hà của chúng ta sẽ va chạm với thiên hà Andromeda (Tiên Nữ) khổng lồ.

Quá trình này có khả năng sẽ kích hoạt một đợt bùng nổ sao và tạo ra những cơn gió hủy diệt tương tự, biến hệ thiên hà sau sáp nhập thành một thiên hà hình elip tĩnh lặng: Ngừng hình thành sao, nói cách khác là "đã chết".