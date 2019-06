Ứng dụng chỉnh hình siêu ảo diệu đi kèm máy ảnh in lấy liền Canon iNSPiC

Thứ Hai, ngày 24/06/2019 15:00 PM (GMT+7)

Đây là hai chiếc máy ảnh chụp và in lấy liền đầu tiên của Canon trên thị trường châu Á.

Công nghệ Sự kiện:

Một số hiệu ứng trong ứng dụng chỉnh sửa đi kèm máy ảnh.

Canon vừa ra mắt hai loại máy ảnh chụp và in ảnh liền iNSPiC [S] và iNSPiC [C] với 6 màu sắc đa dạng cho người dùng lựa chọn. Đây là hai chiếc máy ảnh chụp và in lấy liền đầu tiên của Canon trên thị trường châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Điểm chung nổi trội của iNSPiC [C] và iNSPiC [S] là thiết kế nhỏ gọn, màu sắc tươi sáng, vừa chụp in ảnh ngay lại vừa được trang bị những tính năng vượt trội của chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Đặc biệt, ảnh sẽ được in ra ngay mà không cần phải chờ đợi. Điểm khác của iNSPiC [S] so với iNSPiC [C] đó chính là khả năng kết nối thiết bị với smartphone bằng ứng dụng Canon Mini Print để in ảnh lưu trong smartphone hoặc album ảnh trên tài khoản mạng xã hội.

iNSPiC [S]

Mẫu iNSPiC [S] có mã ZV-123A.

iNSPiC [S] có 3 màu trắng, đen và vàng hồng với thiết kế sang trọng và mỏng hơn hầu hết các máy ảnh compact cũng như những dòng máy ảnh chụp và in ảnh liền đang có mặt trên thị trường. Thân máy thanh mảnh với camera độ phân giải 8MP, giúp chụp và in ảnh lấy ngay chỉ từ một chiếc máy duy nhất mà không cần thao tác qua lại giữa một chiếc máy ảnh và máy in rời.

Trong điều kiện thiếu sáng, iNSPiC [S] cũng rất được lòng người sử dụng khi có đèn LED được tích hợp xung quanh ống kính máy ảnh, giúp kích hoạt đèn bắt sáng cho những bức ảnh selfie đẹp.

Khi kết nối thiết bị với smartphone bằng ứng dụng Canon Mini Print, người dùng nhấn nút in lại (reprint) sẽ dễ dàng có được nhiều bức ảnh in lại từ máy ảnh. Hơn nữa, ứng dụng cũng cho phép chế độ chụp từ xa (remote shooting) giúp thả ga tạo dáng cùng bạn bè, cũng như trang bị rất nhiều sticker sáng tạo để có thể trang trí bức ảnh của mình trước khi in.

Đặc biệt, đối với người dùng thích đi du lịch, iNSPiC [S] có khe thẻ nhớ Micro SD hỗ trợ dung lượng lên đến 256GB, cho phép bạn lưu lại những bức ảnh với khoảnh khắc quý giá trong suốt chuyến đi, sau đó dễ dàng sao lưu vào laptop khi trở về nhà.

iNSPiC [C]

Mẫu iNSPiC [C] có mã CV-123A.

Dòng iNSPiC [C] đi cùng với dòng [S], có nhiều lựa chọn màu sắc rực rỡ, như hồng đậm, vàng đậm, và xanh biển. Camera với độ phân giải 5MP và gương selfie cạnh ống kính của máy tạo nên sự dễ dàng khi chụp ảnh selfie, nút reprint giúp in ra những khoảnh khắc quý giá.

Máy in ảnh mini của Canon dùng công nghệ ZINK Zero Ink từ ZINK, một công nghệ in khô mang tính cách mạng, giúp in màu mà không cần dùng ống mực. Máy in các bức ảnh trên giấy glossy 2x3-inch có thể chống bẩn và trầy xước, mặt sau ảnh in là lớp keo có thể bóc ra và dán chặt dễ dàng vào phía sau chiếc smartphone, laptop, mặt bàn, gương treo tường, hoặc bất cứ bề mặt nhẵn nào.

Cũng nhờ công nghệ và vật liệu in mang tính cách mạng này mà bức ảnh được in từ máy iNSPiC lên màu tức thì, không mất thời gian chờ đợi, đồng thời màu ảnh cũng bền hơn với thời gian.

Về giá bán, iNSPiC [C] CV-123A có giá tham khảo 4,2 triệu đồng, còn iNSPiC [S] ZV-123A là 5,6 triệu đồng.