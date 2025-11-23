Robot đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải không nghỉ, phá vỡ kỷ lục Guinness

Vượt qua giới hạn về năng lượng và độ bền cơ học, robot Agibot A2 vừa xác lập Kỷ lục Guinness thế giới mới, chứng minh khả năng hoạt động bền bỉ đáng kinh ngạc mà ngay cả con người cũng phải chào thua.

Giới công nghệ Trung Quốc vừa được phen chấn động khi AgiBot - công ty chế tạo robot đình đám - công bố sản phẩm của họ đã hoàn thành hành trình đi bộ dài 106 Km (65 dặm) từ Tô Châu đến Thượng Hải. Đây chính thức là robot hình người đầu tiên trên thế giới nắm giữ kỷ lục Guinness cho danh hiệu "Hành trình đi bộ dài nhất".

Agibot A2 trên đường đi từ Tô Châu đến Thượng Hải.

Cuộc hành trình bắt đầu từ ngày 10/11 tại hồ Jinji (Tô Châu) và kết thúc tại Bến Thượng Hải vào ngày 13/11. Trong suốt 3 ngày đêm, Agibot A2 đã phải tự mình chinh phục đủ loại địa hình phức tạp từ đường nhựa, vỉa hè lát gạch, cầu vượt cho đến những đoạn đường thiếu sáng vào ban đêm.

Bí mật đằng sau khả năng vận hành liên tục này là công nghệ pin thay nóng (hot-swappable) tiên tiến. Nhờ đó, đội ngũ kỹ thuật có thể thay pin cho A2 ngay khi nó đang hoạt động mà không cần tắt nguồn hay khởi động lại hệ thống. Ông Wang Chuang, Phó Chủ tịch AgiBot tự hào: "Đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải trong một lần là điều quá sức với nhiều người bình thường, nhưng robot của chúng tôi đã làm được".

Điều khiến giới truyền thông thích thú nhất không chỉ là sức bền vật lý mà còn là khả năng giao tiếp của A2. Sau khi lê bước qua vạch đích của hơn 100 Km đường trường, hư hỏng duy nhất được ghi nhận chỉ là lớp cao su dưới đế chân bị mòn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã ngay tại hiện trường, A2 đã hóm hỉnh đùa rằng nó cần "một đôi giày mới" sau trải nghiệm đáng nhớ này. Câu nói đùa cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về AI và khả năng tương tác ngôn ngữ tự nhiên của robot.

Robot A2.

Đại diện AgiBot khẳng định, con robot lập kỷ lục này là phiên bản thương mại được sản xuất hàng loạt, hoàn toàn không phải phiên bản độ chế (custom). Với chiều cao 1m75, nặng 55kg và khả năng thực hiện các tác vụ tinh vi như xỏ kim hay nhận diện khuôn mặt, A2 đang chứng minh kỷ nguyên robot hình người phục vụ đời sống đã ở rất gần. Được biết, chỉ riêng trong năm 2025, đã có hơn 1.000 mẫu A2 được xuất xưởng.