Cô gái đầu tiên có 400 triệu người theo dõi trên Instagram, chỉ thua Messi và CR7

Selena Gomez vừa ăn mừng việc trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt 400 triệu người theo dõi trên Instagram vào ngày 19/3. Rất nhanh sau đó kể từ khoảnh khắc ăn mừng nói trên, tới 0h ngày 21/3 (giờ Việt Nam), tài khoản Instagram của Selena Gomez đã nhanh chóng tăng lên 402 triệu người theo dõi.

Trong bài đăng ăn mừng cột mốc lịch sử, Selena Gomez viết: “Ước gì tôi có thể ôm tất cả 400 triệu người theo dõi”.

Trước khi cán mốc 400 triệu người theo dõi, Selena Gomez đã vượt qua Kylie Jenner (382 triệu người theo dõi). Như vậy, hiện, Gomez (402 triệu người theo dõi) là người được theo dõi nhiều thứ ba trên Instagram, chỉ sau các cầu thủ bóng đá Lionel Messi (483 triệu người theo dõi) và Cristiano Ronaldo (563 triệu người theo dõi).

Điều gây chú ý là Selena Gomez từng tuyên bố tạm ngừng sử dụng mạng xã hội ngay sau khi vượt qua Jenner để trở thành người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, cô cho biết, cá nhân cô không còn sử dụng Instagram trên điện thoại nữa mà thay vào đó đã để nhóm cộng sự của cô đăng bài trong thời gian qua. Lý do là trên Instagram của Selena Gomez có những bình luận ác ý khiến cô lo lắng.

Theo tài liệu trên bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Selena Marie Gomez sinh ngày 22/7/1992, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Texas (Mỹ), Gomez bắt đầu sự nghiệp của mình với loạt phim truyền hình dành cho trẻ em như Barney & Friends (2002 - 2004). Ở tuổi thiếu niên, cô được công nhận rộng rãi hơn nhờ vai diễn Alex Russo trong loạt phim truyền hình Wizards of Waverly Place (2007 - 2012) của Disney Channel từng đoạt giải Emmy.

Bên cạnh phim truyền hình, Gomez còn góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như Another Cinderella Story (2008), Princess Protection Program (2009), Wizards of Waverly Place: The Movie (2009), Ramona and Beezus (2010), Monte Carlo (2011), Spring Breakers (2012), Getaway (2013), The Fundamentals of Caring(2016), The Dead Don't Die (2019) và A Rainy Day in New York (2019). Cô cũng lồng tiếng cho nhân vật Mavis trong loạt phim Hotel Transylvania (2012 đến nay), điều hành sản xuất loạt phim truyền hình Netflix 13 Reasons Why (2017 - 2020) và Living Undocumented (2019).

Gomez đã phát hành ba album cùng với ban nhạc cũ Selena Gomez & the Scene: Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) và When the Sun Goes Down (2011), tất cả đều nằm trong top 10 của Billboard 200 và đạt được chứng nhận vàng. Ngoài ra, Gomez phát hành ba album với tư cách là nghệ sĩ solo: Stars Dance (2013), Revival (2015) và Rare (2020), tất cả đều đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Cô đã có 8 đĩa đơn đứng trong top 10 trên Billboard Hot 100.

Năm 2017, Gomez đã bán được hơn 7 triệu bản album và 22 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới, theo Billboard. Gomez cũng nhận được nhiều giải thưởng và được vinh danh là người phụ nữ của năm vào năm 2017. Cô làm việc với nhiều tổ chức từ thiện khác nhau, từng được bổ nhiệm làm đại sứ của UNICEF vào năm 17 tuổi.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/co-gai-dau-tien-co-400-trieu-nguoi-theo-doi-tren-instagram-chi-thua-messi-va-cr7-c61a25177.html