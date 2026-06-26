Tiết lộ rùng mình về cái chết của Mặt Trời

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng cái chết của các ngôi sao như Mặt Trời sẽ không dễ dàng và yên ả. Thay vào đó, khi bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ - tức đợt bùng lên lúc "hấp hối" - chúng sẽ phun ra những khối plasma và nhận một "lực đẩy" tương ứng theo hướng ngược lại.

Mặt Trời sẽ trở nên rất hung dữ trong giai đoạn sao khổng lồ đỏ - Ảnh minh họa: SPACE.COM

Theo Space.com, các ngôi sao trở thành sao khổng lồ đỏ khi hydro trong lõi của chúng cạn kiệt và lõi đó sụp đổ. Điều này dẫn đến việc các lớp ngoài của ngôi sao, nơi phản ứng tổng hợp hạt nhân vẫn đang diễn ra, phồng lên và mở rộng bán kính của ngôi sao lên đến 100 lần kích thước ban đầu.

Những lớp ngoài đó cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn, để lại một tàn dư sao đặc gọi là sao lùn trắng. Mặt Trời dự kiến sẽ trải qua quá trình biến đổi này trong khoảng 5 tỉ năm nữa, có thể sẽ phình to đến quỹ đạo của Sao Hỏa, tức nuốt chửng luôn Sao Thủy, Sao Kim và Trái Đất

Nhưng đó chỉ mới là những mốc chính trong một chuỗi sự kiện phức tạp.

Nhà nghiên cứu Jim Fuller từ Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) đã tính toán rằng trước khi một ngôi sao trở thành sao lùn trắng, nó sẽ tạo ra và nhận lại hàng ngàn cú đẩy nhỏ trong suốt hàng trăm ngàn năm.

Trong mô hình mà nhóm nghiên cứu đưa ra, các khối vật chất bị đẩy ra một cách hỗn loạn từ bề mặt của các ngôi sao phình to theo kiểu bất đối xứng.

Mỗi khi điều đó xảy ra, ngôi sao sẽ nhận lại một lực đẩy nhỏ theo hướng ngược lại, giống như nguyên lý giật lùi của súng khi bắn.

Điều này có thể lặp lại tới 10.000 lần trong suốt hàng trăm ngàn năm hấp hối của ngôi sao.

Phản lực này sẽ tạo ra chuyển động theo một hướng ngẫu nhiên với tốc độ lên đến 3.540 km/giờ. Mặc dù vậy, đó vẫn là một tác động nhỏ so với những gì xảy ra trong vụ nổ siêu tân tinh, điều biến ngôi sao thành sao lùn trắng nhỏ bé và trơ trọi.

Kết quả này cũng lý giải vì sao các nhà thiên văn ít khi bắt gặp một hệ sao đôi với một trong 2 ngôi sao đã là sao khổng lồ trắng: Loạt tác động xảy ra trong giai đoạn khổng lồ đỏ của một trong 2 ngôi sao có thể đã phá vỡ liên kết, biến cặp sao đôi thành 2 thế giới tách biệt mãi mãi.