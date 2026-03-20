Thực hư việc đem pin AA cũ đi phơi nắng là có thể sử dụng lại

Nhiều người vẫn truyền tai nhau một mẹo trong đời sống hằng ngày là khi pin tiểu AA hết điện, chỉ cần mang phơi nắng là có thể dùng thêm được một thời gian. Tuy nhiên, đằng sau "phép màu" này là những phản ứng hóa học đầy rủi ro và những cảnh báo đỏ từ các chuyên gia điện hóa.

Thực hư việc phơi nắng giúp pin AA hồi sinh?

Trên thực tế, việc phơi nắng không hề "sạc" thêm bất kỳ electron nào vào viên pin sơ cấp (loại pin dùng một lần). Theo các chuyên gia, nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời tác động lên pin theo ba cơ chế chính:

- Giảm nội trở: Khi nóng lên, dung dịch điện phân bên trong pin trở nên linh động hơn, làm giảm nội trở và giúp các ion di chuyển dễ dàng hơn.

- Tăng tốc độ phản ứng: Theo phương trình Arrhenius, nhiệt độ tăng làm gia tốc các phản ứng hóa học còn sót lại, giúp viên pin "vắt" nốt những nguồn năng lượng cuối cùng.

- Giải tỏa bọt khí: Trong quá trình sử dụng, các bọt khí Hydro thường tích tụ tại điện cực tạo thành lớp màng cách điện (hiện tượng phân cực). Nhiệt độ cao làm các bọt khí này giãn nở và thoát ra, giúp diện tích tiếp xúc của điện cực được phục hồi tạm thời.

Chính vì vậy, chúng ta có thể thấy chiếc điều khiển TV hay đồng hồ hoạt động trở lại trong vài phút, nhưng đây thực chất là quá trình "cưỡng bức" hóa học chứ không phải phục hồi dung lượng thực sự.

Đừng biến pin thành "bom nổ chậm"

Dù mang lại hiệu quả tức thì, nhưng việc dùng nhiệt để hồi pin được các nhà sản xuất như Duracell hay Panasonic liệt vào danh sách "ngược đãi" cực kỳ nguy hiểm.

Đầu tiên là nguy cơ cháy nổ, pin AA được thiết kế để hoạt động ổn định ở nhiệt độ phòng. Khi phơi nắng gay gắt, áp suất khí bên trong tăng đột ngột có thể gây phù nề, nổ tung viên pin, bắn ra các mảnh kim loại và hóa chất gây bỏng.

Bên cạnh đó, nhiệt độ làm vỏ kẽm (vốn đã mỏng đi do bị oxy hóa) dễ bị xuyên thủng, khiến dung dịch kiềm Kali Hydroxide (KOH) tràn ra ngoài. Đây là chất ăn mòn cực mạnh, có thể phá hủy hoàn toàn bo mạch của các thiết bị đắt tiền như máy ảnh, điều khiển thông minh.

Cuối cùng, pin sẽ bị phù nề sau khi phơi nắng, từ đó có thể kẹt chặt trong ngăn chứa, khiến bạn không thể tháo ra và buộc phải vứt bỏ cả thiết bị.

Nên thay mới và đừng "vắt kiệt" một viên pin đã quá tuổi.

Thay vì cố gắng "vắt kiệt" một viên pin đã hỏng bằng phương pháp nguy hiểm, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có trách nhiệm với an toàn cá nhân và môi trường. Pin tiểu chứa các kim loại nặng như chì, thủy ngân và kẽm, nếu vứt bỏ bừa bãi sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm nghiêm trọng. Hãy mang pin đến các điểm thu gom rác thải nguy hại, ở Việt Nam bạn có thể đến hệ thống siêu thị Big C (Go!), MM Mega Market, các nhà thuốc An Khang, cửa hàng Biti's hoặc các điểm thu gom của dự án Nhà Nhiều Lá và Green Life.