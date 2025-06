Thói quen "chết người" cần bỏ ngay lập tức khi sử dụng email

Khi nhận được những email quảng cáo phiền phức và công việc đầu tiên luôn là cuộn xuống cuối cùng để nhấn vào nút "Hủy đăng ký" (Unsubscribe)? Hãy dừng lại! Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng thói quen tưởng chừng vô hại này có thể là một cái bẫy tinh vi, khiến bạn lọt thẳng vào tay tin tặc.

Nhiều người dùng tin rằng hủy đăng ký là cách tốt nhất để dọn dẹp hộp thư đến khỏi thư rác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây lại chính là hành động mà tội phạm mạng mong chờ. TK Keanini, CTO tại DNSFilter, chỉ ra rằng cứ 644 lần nhấp vào liên kết hủy đăng ký thì có một lần dẫn người dùng đến một trang web độc hại.

Nhiều email lừa đảo từ hacker có thể chèn các đường dẫn "Hủy đăng ký" giả mạo.

Vậy những rủi ro đó là gì?

Ở mức độ thấp nhất, khi bạn nhấp vào liên kết, bạn đã vô tình xác nhận với kẻ gửi rằng địa chỉ email của bạn đang hoạt động và có người sử dụng. Từ đó, chúng có thể leo thang tấn công bằng nhiều thư rác hơn hoặc các chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Kịch bản nguy hiểm nhất là dẫn đến các trang web lừa đảo (phishing). Đường dẫn "Hủy đăng ký" có thể chuyển hướng bạn đến một trang web giả mạo, yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu email hoặc các thông tin cá nhân khác để xác nhận thao tác. Ngay khi bạn điền thông tin, tài khoản của bạn đã bị đánh cắp.

Đường dẫn đó cũng có thể âm thầm tải phần mềm độc hại về thiết bị của bạn, gây ra những hậu quả khôn lường.

Làm thế nào để hủy đăng ký một cách an toàn?

Nguyên tắc vàng được các chuyên gia đưa ra là: "Nếu bạn không tin tưởng nguồn gửi, tại sao bạn lại tin vào liên kết hủy đăng ký của họ?"

Cách an toàn nhất không phải là nhấp vào liên kết ở cuối email. Thay vào đó, hãy tìm nút "Hủy đăng ký" (Unsubscribe) được tích hợp sẵn ở phía trên cùng của email, ngay cạnh tên người gửi. Nút này do các dịch vụ như Gmail, Outlook cung cấp và được xử lý một cách an toàn bởi chính nền tảng email, chứ không phải bởi kẻ gửi thư.

Nút hủy đăng ký được tích hợp sẵn trên Gmail.

Nếu không có nút tích hợp sẵn này, thay vì nhấp vào liên kết trong nội dung thư, bạn chỉ cần đánh dấu email đó là thư rác (Spam) hoặc chặn (Block) người gửi. Ngoài ra, việc sử dụng các địa chỉ email dùng một lần khi đăng ký các dịch vụ không đáng tin cậy cũng là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Hãy suy nghĩ kỹ trước mỗi lần nhấp chuột khi duyệt hộp email của bạn. Một chút cẩn trọng có thể giúp tránh được những rủi ro bảo mật nghiêm trọng.