Thêm loạt điện thoại Samsung Galaxy nhận bản cập nhật One UI 7

Sau khi tạm dừng do một số vấn đề kỹ thuật, công ty đã tiếp tục quá trình cập nhật vào tuần trước, và hiện tại One UI 7 đã có mặt trên nhiều mẫu Galaxy hơn. Bản cập nhật ổn định của One UI 7 đã được phát hành cho 5 thiết bị mới, bao gồm Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 và Galaxy Tab S9, cùng với Galaxy Tab S10 và Galaxy S24 FE.

One UI 7 hiện đã được triển khai trở lại cho nhiều người dùng điện thoại Galaxy mới.

Tuy nhiên, người dùng tại Mỹ sẽ phải chờ đợi thêm vì bản cập nhật này sẽ được triển khai trước tiên tại Hàn Quốc. Dự kiến, bản phát hành toàn cầu sẽ sớm được ra mắt.

Mặc dù One UI 7 đã có mặt trên 5 thiết bị mới, Samsung vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn tất quá trình triển khai. Công ty dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật cho nhiều điện thoại và máy tính bảng khác trong những ngày tới. Với sự ra mắt gần kề của Android 16, Samsung có thể cần đẩy nhanh tiến độ.

Bản cập nhật One UI 7 đã gặp phải một số sự cố trong quá trình triển khai, ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu. Vào đầu tháng này, Samsung đã thông báo rằng một số điện thoại hàng đầu sẽ nhận được bản cập nhật vào tháng 4, tiếp theo là các thiết bị Galaxy khác vào tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, do một lỗi nghiêm trọng không được phát hiện trong quá trình thử nghiệm beta, công ty đã phải hoãn triển khai trong vài ngày.

Bắt đầu từ hôm nay, bản cập nhật One UI 7 sẽ được triển khai trở lại cho dòng Galaxy S23, Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10 và Galaxy Tab S9. Mặc dù hiện tại chỉ có mặt ở Hàn Quốc nhưng sẽ sớm mở rộng ra nhiều quốc gia khác. Bản cập nhật có dung lượng khoảng 5 GB và bao gồm bản vá bảo mật tháng 4/2025.

Samsung đang nỗ lực đẩy nhanh One UI 7 trước khi One UI 8 được phát hành.

Samsung đã thực hiện một bước quan trọng trong việc thực hiện lời hứa cung cấp bản cập nhật One UI 7 nhanh hơn, nhưng vẫn còn nhiều thiết bị khác sẽ nhận được bản cập nhật trong tháng này. Dưới đây là lịch trình mới cho bản cập nhật One UI 7:

- Tháng 4/2025: Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra, Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Flip 3, Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3, Galaxy Tab S10 Ultra, Tab S10 Plus, Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra.

- Tháng 5/2025: Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra, Galaxy A55, A54, A53, A35, A34, A33, Galaxy M34, M33, Galaxy A25, A16, A15, A14, Galaxy Tab S9 FE Plus, Tab S9 FE, Galaxy Tab A9 Plus, Tab A9, Galaxy Tab Active 5, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Dòng Galaxy S22 và S21 sẽ là những dòng máy tiếp theo nhận được bản cập nhật, cùng với các điện thoại màn hình gập cũ hơn của Samsung như Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 4 và Galaxy Z Flip 3.