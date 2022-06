Tất cả những ai đang "nghiện" TikTok đều phải biết tính năng này

TikTok vừa cập nhật tính năng tự động nhắc nhở người dùng nghỉ giải lao khi thời gian sử dụng TikTok đã đạt đến giới hạn do chính họ cài đặt. Tính năng này sẽ giúp người dùng cải thiện sức khỏe kỹ thuật số của bản thân khi sáng tạo và khám phá nội dung trên nền tảng.

Tính năng kiểm soát thời gian mới trên TikTok.

Trước đây, TikTok từng cho ra mắt tính năng Quản lý Thời gian Sử dụng Màn hình (Screen Time Management) giúp người dùng kiểm soát thời gian sử dụng TikTok hằng ngày. Tiếp nối nỗ lực ấy, TikTok cập nhật tính năng cho phép người dùng kiểm soát thời gian sử dụng TikTok thông qua cài đặt thời gian ngắt màn hình.

Thông qua các tính năng mới, TikTok sẽ cho phép người dùng truy cập vào dữ liệu báo cáo về thời gian họ sử dụng TikTok. Báo cáo này cung cấp bản tóm tắt về thời gian sử dụng nền tảng mỗi ngày, số lần mở ứng dụng và phân tích thời gian sử dụng giữa ban ngày và ban đêm. Người dùng có thể chọn cài đặt nhận thông báo để theo dõi báo cáo này hàng tuần.

Để hỗ trợ cộng đồng đang quan tâm đến việc phát triển các thói quen lành mạnh trên nền tảng số, TikTok cũng giới thiệu bộ hướng dẫn mới "How can I reflect on my digital well-being with my family and friends?" (tạm dịch: Tôi có thể theo dõi và tự kiểm tra sức khỏe kỹ thuật số của mình với gia đình và bạn bè bằng cách nào?) tại Trung tâm An Toàn. Đây là bộ hướng dẫn khuyến khích người dùng tự nhìn nhận về cách họ sử dụng thời gian hoạt động trực tuyến dù trên TikTok hay bất kỳ nền tảng nào khác.

Bên cạnh đó, TikTok còn triển khai tính năng lời nhắc hàng tuần về sức khỏe kỹ thuật số dành cho người dùng trẻ. Với người dùng thuộc độ tuổi từ 13 - 17 tuổi sử dụng nền tảng hơn 100 phút một ngày, TikTok sẽ tự động nhắc nhở, khuyến khích họ cài đặt công cụ giới hạn thời gian sử dụng nền tảng trong lần mở ứng dụng tiếp theo.

"TikTok hi vọng các tính năng Sức khỏe Kỹ thuật số vừa ra mắt sẽ hỗ trợ cộng đồng thúc đẩy trải nghiệm trực tuyến tích cực và an toàn trên nền tảng. Đồng thời, TikTok sẽ không ngừng đẩy mạnh những nỗ lực bảo vệ sức khỏe tinh thần cho người dùng, giúp họ chủ động kiểm soát các hoạt động trực tuyến và trao quyền để người dùng thỏa sức sáng tạo, kết nối và tận hưởng các yếu tố văn hóa, giải trí ngay trên TikTok", TikTok cho biết.

