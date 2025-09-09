Điểm yếu phiền toái nhất trên Google Maps mà ai cũng từng gặp

Chắc hẳn không ít lần bạn đang lái xe và chợt thèm một ly cà phê hay cần tìm gấp một cửa hàng, và Google Maps chính là vị cứu tinh. Nhưng vị cứu tinh này đôi khi lại "phản chủ", dẫn bạn đến nơi để rồi nhận ra... cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Đây không phải là lỗi của bạn, mà là một thiếu sót trong thiết kế của Google Maps đang khiến cộng đồng người dùng toàn cầu phải lên tiếng.

Google Maps tồn tại một lỗi khó chịu khiến người dùng đến một cửa hàng đã đóng cửa.

Google Maps là một ứng dụng gần như hoàn hảo với khả năng chỉ đường từng chặng thông minh, thậm chí còn dùng cả đèn giao thông hay biển báo dừng làm mốc định vị. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh với một tính năng tưởng nhỏ mà phiền toái không tưởng.

Khi tìm kiếm một địa điểm bất kỳ, bạn sẽ thấy bộ lọc "Hiện đang mở" (Open now) rất hữu ích. Nhưng "cái bẫy" xuất hiện khi bạn đang trong một lộ trình di chuyển và sử dụng chức năng "thêm điểm dừng". Ở giao diện này, bộ lọc đột nhiên biến mất. Kết quả là, ứng dụng sẽ hiển thị tất cả các địa điểm phù hợp, trong đó có cả những nơi đã đóng cửa từ vài tiếng trước. Và thế là chuyến đi của bạn bỗng trở thành công cốc.

Tình huống dở khóc dở cười này không chỉ nằm ở những con chữ mang tính lý thuyết. Sanuj Bhatia, một cây bút của trang công nghệ nổi tiếng Android Police, đã chia sẻ trải nghiệm tương tự trong chuyến đi của mình tại Việt Nam. Anh đã rất hào hứng lái xe đến những nhà hàng có đánh giá cao ngất ngưởng do Google Maps gợi ý, để rồi phải thất vọng quay về khi thấy cửa đóng then cài.

Trước sự phiền toái này, một người dùng trên diễn đàn Reddit đã đưa ra một giải pháp vô cùng hợp lý mà Google nên lắng nghe: "Khi người dùng đang di chuyển và tìm kiếm một điểm dừng trên đường đi, rõ ràng là họ cần một nơi đang mở cửa ngay lúc đó. Vì vậy, chức năng tìm kiếm trên tuyến đường nên mặc định chỉ hiển thị các kết quả đang hoạt động".

Bộ lọc dùng để tìm kiếm các địa điểm đang mở cửa của Google Maps.

Trong lúc chờ đợi Google cập nhật thay đổi hợp lý này, người dùng có thể tự bảo vệ mình bằng một mẹo nhỏ. Khi thêm một điểm dừng vào phút chót, hãy để ý kỹ thẻ thông tin của địa điểm đó, vì nó thường hiển thị giờ giấc hoạt động. Một vài giây kiểm tra có thể giúp bạn tiết kiệm được cả thời gian, xăng xe và sự bực bội không đáng có.