5 bộ sạc không dây chuẩn Qi2 đón đầu iPhone 17 series

MagFlow Series là dòng sạc nhanh không dây từ tính thế hệ mới, hỗ trợ chuẩn Qi2 25W. Được phát triển theo tiêu chuẩn mở, dòng sản phẩm này mang đến khả năng sạc không dây nhanh với độ chính xác từ tính cao. Các sản phẩm MagFlow tương thích với cả các thiết bị Apple và Android, bao gồm Google Pixel 10 Pro XL vừa ra mắt, dòng iPhone 16 chạy iOS 26 và cả dòng iPhone 17 sắp trình làng.

Trong đó, pin dự phòng từ tính MagFlow 10000mAh 25W hỗ trợ chuẩn sạc Qi2 có thể sạc 50% pin cho iPhone 16 Pro Max chỉ trong khoảng 30 phút. Sản phẩm được tích hợp cáp USB-C hỗ trợ sạc nhanh hai chiều 30W và có thể sử dụng như dây đeo tiện lợi, với công nghệ SmartCharge cho phép sạc cùng lúc ba thiết bị. Sản phẩm có lực hút từ tính mạnh, màn hình hiển thị pin theo thời gian thực và 13 lớp bảo vệ an toàn.

Pin sạc dự phòng MagFlow 10.000mAh 25W.

Sạc không dây từ tính 2 trong 1 MagFlow 25W cũng hỗ trợ sạc nhanh Qi2 cho iPhone, đồng thời sạc AirPods. Thiết kế có thể gấp gọn với giá đỡ có thể điều chỉnh linh hoạt, tối ưu cho chế độ StandBy của Apple, phù hợp sử dụng cả ở nhà lẫn khi di chuyển.

Còn sạc không dây từ tính có thể gấp gọn 2 trong 1 MagFlow 25W mang đến giải pháp toàn diện cho hệ sinh thái Apple với khả năng sạc đồng thời iPhone và AirPods. Thiết kế gấp gọn giúp tiết kiệm diện tích, thích hợp để trên bàn làm việc hoặc mang theo khi du lịch.

Đa năng hơn cả trong dải sản phẩm là sạc không dây từ tính để bàn 3 trong 1 MagFlow 25W, mang đến khả năng sạc Qi2 với chân đế và giá đỡ có thể điều chỉnh nghiêng 70°. Sản phẩm hỗ trợ sạc đồng thời iPhone, Apple Watch và AirPods, cho phép người dùng vừa sạc vừa xem video hoặc dùng bản đồ.

Sản phẩm sạc MagFlow 3-in-1 Desktop Wireless Charger.

Cuối cùng là đế sạc không dây từ tính MagFlow 25W mang đến khả năng sạc Qi2 công suất 25W trong thiết kế tối giản, mỏng gọn, phù hợp với những người dùng ưa chuộng kiểu sạc đế cổ điển.

Mỗi sản phẩm trong series MagFlow đều được trang bị nam châm mạnh và các giao thức an toàn, với giá bán từ 880.000 đồng tới hơn 3,25 triệu đồng tùy sản phẩm.