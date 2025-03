Samsung mang tính năng tốt nhất của Galaxy S25 đến Galaxy S24

Bản cập nhật One UI 7 vốn dựa trên Android 15 này được kỳ vọng sẽ có phiên bản ổn định vào tháng 4 tới, vì vậy sự xuất hiện của One UI 7 Beta 5 gần như ám chỉ toàn bộ những gì sẽ có trên phiên bản chính thức.

One UI 7 Beta 5 đã được phát hành đến dòng Galaxy S24.

Theo thông tin mới nhất, bản One UI 7 Beta 5 mang đến nhiều tính năng mới cùng với hàng loạt bản sửa lỗi cho Galaxy S24. Đáng chú ý, tính năng hỗ trợ Log Video đã được mở rộng cho Galaxy S24 và Galaxy S24 Plus, vốn trước đây chỉ có trên Galaxy S24 Ultra trong bản One UI 7 Beta 4. Tính năng này lần đầu tiên được giới thiệu cùng dòng Galaxy S25 nhằm cho phép người dùng quay video với dải động rộng hơn, rất phù hợp cho việc chỉnh sửa màu sắc trong hậu kỳ.

Để sử dụng tính năng quay Log Video sau khi cập nhật lên One UI 7 Beta 5, người dùng Galaxy S24 chỉ cần mở ứng dụng Samsung Camera > More > Pro Video mode > nhấn vào nút LOG ở đầu màn hình.

Log Video là một tính năng đáng chú ý cho người đam mê quay video.

Bên cạnh đó, bản cập nhật One UI 7 Beta 5 cũng bao gồm nhiều bản sửa lỗi quan trọng, như:

- Khắc phục lỗi hiển thị không liên tục của bộ điều khiển Now Bar.

- Sửa lỗi cài đặt thông báo trên màn hình khóa.

- Khắc phục sự cố biểu tượng nhỏ trên màn hình cài đặt tiện ích.

- Sửa lỗi mờ không liên tục sau khi điều chỉnh độ trong suốt của Widget.

- Khắc phục lỗi chồng chéo giữa phông chữ và hình ảnh.

- Điều chỉnh khoảng cách trong menu Quick action.

Nhiều tính năng cũng đến với One UI 7 Beta 5.

- Sửa lỗi nút chỉnh sửa thư viện hình ảnh không hoạt động liên tục.

- Cải thiện hoạt động của lịch sử thông báo.

- Nâng cao khả năng phát lại phương tiện để hiển thị dưới dạng thông báo thời gian thực.

- Cùng nhiều cải tiến khác.

Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 976 MB và cũng bao gồm bản vá bảo mật tháng 3 nhằm giúp thiết bị an toàn trước các lỗ hổng được phát hiện mới đây.