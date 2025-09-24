MediaTek tung vi xử lý hạng nặng cho các flagship Android

MediaTek vừa công bố chip flagship mới nhất của mình, Dimensity 9500. Công ty tuyên bố rằng sản phẩm này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về AI trên thiết bị, chơi game và hiệu suất năng lượng.

Chip Dimensity 9500.

Dimensity 9500 sử dụng lõi CPU Arm thế hệ mới với thiết kế "All Big Core". Chip sử dụng 1 lõi Arm C1-Ultra có xung nhịp 4,21 GHz, 3 lõi C1-Premium và 4 lõi C1-Pro, tạo nên thiết kế octa-core. MediaTek tuyên bố, chip này có hiệu suất lõi đơn cao hơn 32% và hiệu suất đa lõi cao hơn 17% so với Dimensity 9400, lõi siêu cao cấp đạt mức tiêu thụ điện năng thấp hơn tới 55% ở hiệu suất cao nhất.

Dimensity 9500 cũng có hiệu suất cao hơn tới 30% khi chạy đa nhiệm. Ngoài ra, chip còn hỗ trợ Armv9.3 với các tập lệnh SME2 mới, cho hiệu suất nhận thức AI nhanh hơn và hiệu suất ML cao hơn. Chưa hết, con chip này cũng được trang bị bộ nhớ UFS 4.1 4 kênh mới, hứa hẹn tốc độ dữ liệu tuần tự nhanh hơn 100%.

Dimensity 9500 sở hữu GPU Arm G1-Ultra mới, được MediaTek tuyên bố mang lại hiệu suất đỉnh cao hơn tới 33% và hiệu suất năng lượng được cải thiện 42%. GPU này có số lượng đơn vị dò tia gấp đôi và hứa hẹn hiệu suất dò tia nhanh hơn tới 112%. Chip hỗ trợ chơi game dò tia lên tới 120fps, hỗ trợ quy trình dò ​​tia của Vulkan cũng như các tính năng MegaLights và Nanite của UnrealEngine 5.

Chip Dimensity 9500 sẽ có trên dòng smartphone cao cấp.

Dimensity 9500 được trang bị NPU 990 thế hệ thứ 9 của MediaTek với công nghệ Generative AI Engine 2.0, cho sức mạnh tính toán gấp đôi so với thế hệ trước và tích hợp khả năng xử lý mô hình lớn BitNet 1.58-bit với mức tiêu thụ điện năng giảm tới 33%.

Ngoài ra, chip còn có đầu ra LLM 3 tỷ tham số nhanh hơn 100%, xử lý mã thông báo dài 128K và tạo hình ảnh 4K với mức tiêu thụ điện năng giảm 56% ở hiệu suất cao nhất. NPU Siêu Hiệu Quả mới sở hữu kiến ​​trúc tính toán trong bộ nhớ tích hợp, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng và cho phép các mô hình AI chạy liên tục.

Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) MediaTek Imagiq 1190 mới trong Dimensity 9500 hỗ trợ xử lý trước miền RAW cho ảnh chụp lên đến 200MP với khả năng theo dõi lấy nét liên tục 30fps và công cụ chụp chân dung mới với video chân dung 4K 60fps. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng Hiển thị Thích ứng MiraVision mới nhất.

Cuối cùng, Dimensity 9500 có mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 10% khi kết nối 5G và thấp hơn 20% khi kết nối Wi-Fi, tổng hợp sóng mang 5CC tăng băng thông lên 15%. Công nghệ định vị AI và lựa chọn mạng mang lại độ chính xác cao hơn 20%, độ trễ mạng thấp hơn 50% nhờ khả năng dự đoán tắc nghẽn AI.

MediaTek Dimensity 9500 sẽ cạnh tranh với Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sắp ra mắt trên các smartphone cao cấp. Dự kiến, con chip này sẽ xuất hiện trên Oppo Find X9 Pro và Vivo X300 sắp ra mắt vào cuối năm nay.