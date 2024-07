OpenAI điêu đứng vì bị hacker đánh cắp bí mật công ty, gây xích mích nội bộ

OpenAI, công ty vốn nổi tiếng với nhiều tham vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đã phải đối mặt với một vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào đầu năm 2023. Tin tặc đã xâm nhập thành công vào hệ thống nội bộ của công ty và đánh cắp thông tin quan trọng về công nghệ. Tuy nhiên, sự việc này đã không được công khai, gây ra những tranh cãi và bất đồng nội bộ trong công ty.

OpenAI đối mặt với khủng hoảng an ninh và bất đồng nội bộ.

Theo The New York Times, tin tặc đã lấy được thông tin từ một diễn đàn trực tuyến nội bộ, nơi nhân viên OpenAI thảo luận về các cập nhật mới nhất. Mặc dù không thể truy cập vào các hệ thống nhạy cảm chứa sản phẩm AI cốt lõi, nhưng vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng và khả năng bảo vệ công nghệ của OpenAI.

Một số nhân viên bày tỏ sự bất bình về quyết định không công khai vụ việc của ban lãnh đạo. Họ lo ngại rằng việc che giấu thông tin có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với các đối thủ như Trung Quốc.

Leopold Aschenbrenner, một quản lý về mảng chương trình kỹ thuật tại OpenAI, đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề bảo mật của công ty. Tuy nhiên, những lo ngại của ông đã bị phớt lờ và ông bị sa thải vào tháng 4/2024 vì cáo buộc tiết lộ thông tin. Aschenbrenner cho rằng việc sa thải ông là do động cơ chính trị.

Vụ việc này đặt ra câu hỏi về cách OpenAI xử lý các vấn đề an ninh và minh bạch thông tin. Mặc dù công ty đã thành lập một nhóm chuyên trách để đánh giá rủi ro và một ủy ban an ninh mới, nhưng những nỗ lực này có vẻ như vẫn chưa đủ để xoa dịu những lo ngại về an ninh và đạo đức trong việc phát triển công nghệ AI.

