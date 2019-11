Những phát ngôn điên rồ nhất của Elon Musk về sao Hỏa, loài người và trí tuệ nhân tạo

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 19:01 PM (GMT+7)

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX có cách nhìn cuộc sống vô cùng thú vị và lạ lùng. Chẳng hạn, ông tin rằng loài người nên thả vũ khí nhiệt hạch lên sao Hỏa để hành tinh này ấm hơn.

Tỷ phú Elon Musk Sự kiện:

Tháng 6/2016, Elon Musk nói muốn đưa loài người lên sao Hỏa vào năm 2024.

Anh còn chia sẻ tầm nhìn về chính phủ trên sao Hỏa, nơi mọi người có thể trực tiếp bỏ phiếu về vấn đề nào đó.

Musk thậm chí muốn xây dựng một thành phố trên sao Hỏa, bao gồm tất cả mọi thứ từ tiệm giặt là tới cửa hàng pizza.

Tuy nhiên, anh cảnh báo bất kỳ ai đáp chuyến bay đầu tiên đến sao Hỏa nên “chuẩn bị cho cái chết” vì nó vô cùng mạo hiểm.

Musk cho rằng sao Hỏa sẽ ấm lên nếu tấn công bằng vũ khí nhiệt hạch.

Nếu sao Hỏa không phải niềm yêu thích của bạn, bạn vẫn có thể đặt chuyến bay vòng quanh thế giới bằng tên lửa SpaceX. Tại một hội nghị năm 2017, Musk cho biết chuyến đi chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Dù vậy, nếu quyết định mạo hiểm và du hành lên sao Hỏa, Musk cho rằng chết ngoài vũ trụ không phải điều quá tệ. “Tôi nghĩ nếu được chọn nơi chết, sao Hỏa cũng không phải lựa chọn tồi”.

Musk nói thuyết phục mọi người tránh xa công nghệ lái xe bán tự động là đang giết họ. Anh chỉ trích báo chí vì đưa tin về các tai nạn liên quan tới tính năng lái tự động trên xe Tesla.

Musk so sánh tai nạn do xe tự lái giống như mắc kẹt trong thang máy, công ty của anh không phải chịu trách nhiệm vì điều đó mà phải do bảo hiểm của cá nhân chi trả.

CEO Tesla nhận định loài người là một loại người máy. Năm 2016, anh phát biểu: “Bạn có sức mạnh hơn cả Tổng thống Mỹ có được 20 năm trước. Bạn có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, gọi hội nghị video với bất kỳ ai, bất kỳ đâu. Bạn có thể gửi thông điệp cho hàng triệu người ngay lập tức”.

Anh tin rằng loài người nên bổ sung một lớp trí tuệ lên não để tránh trở thành “vật nuôi” của trí tuệ nhân tạo.

Musk nói AI chính là “đe dọa diệt vong lớn nhất” của loài người và chúng ta nên vô cùng thận trọng với AI. Anh cho rằng nên có cơ quan giám sát cấp quốc gia và quốc tế để bảo đảm chúng ta không làm điều gì đó ngu ngốc. “Chúng ta đang triệu tập quỷ dữ bằng trí tuệ nhân tạo”.

Song, chính Musk lại đang tài trợ cho startup Neuralink để cấy chip vào não người, tạo ra giao diện “điện toán – não” với mục tiêu đạt được “cộng sinh với trí tuệ nhân tạo”.