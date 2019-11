Nhà mạng T-Mobile bị tin tặc đánh cắp thông tin khách hàng

Tuy nhiên, theo T-Mobile cho biết, những thông tin quan trọng như thẻ tín dụng, số an sinh xã hội hoặc mật khẩu vẫn an toàn.

Cụ thể, đội ngũ chuyên gia an ninh mạng của T-Mobile đã phát hiện hành tung bí mật của tin tặc khi tìm xâm nhập vào hệ thống của hãng này. Tin tặc được xác định đã nhắm vào thông tin của những người sử dụng đăng ký dịch vụ mạng không dây trả trước. Các thông tin bị đánh cắp gồm tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, số tài khoản, gói cước...

Theo N.Công (the The Verge) (Công an nhân dân)