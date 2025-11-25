Cách đặt xe công nghệ cho trẻ dưới 18 tuổi: Có theo dõi hành trình, ghi âm trò chuyện

Nhóm người dùng trong độ tuổi teen từ 13 - 17 tuổi vừa được phân nhóm vào một tính năng mới của ứng dụng đặt xe Grab. Theo đó, chủ tài khoản "Grab cho cả nhà" có thể thêm thành viên tuổi teen trong gia đình mình vào tài khoản trên ứng dụng Grab, từ đó có thể đặt dịch vụ Grab cho thành viên teen hoặc cho phép thành viên teen chủ động tự đặt dịch vụ và giám sát toàn bộ hành trình.

Để sử dụng giải pháp này, chủ tài khoản "Grab cho cả nhà" có thể mời và phê duyệt cho người thân trong độ tuổi từ 13 - 17 tuổi thông qua số điện thoại hoặc đường dẫn mời riêng.

Các bước thêm thành viên tuổi teen vào tài khoản "Grab cho cả nhà".

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng Grab, nhấn chọn "Tài khoản" và chọn Grab cho cả nhà".

Bước 2: Đọc và xác nhận đồng ý điều khoản sử dụng.

Bước 3: Chia sẻ danh bạ liên lạc cho Grab và chọn thành viên gia đình từ danh bạ (tối đa 9 thành viên).

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán, và sẽ được chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

Khi người dùng chọn sử dụng tính năng trên, Grab sẽ phân bổ chuyến xe đến những đối tác tài xế có đánh giá 5 sao và không có lịch sử vi phạm các hành vi liên quan đến an toàn trên ứng dụng. Đặc biệt, tất cả chuyến xe của thành viên teen bắt buộc có xác thực mã PIN để đảm bảo người dùng tuổi teen không lên nhầm xe và nhầm tài xế.

Đáng chú ý, tính năng AudioProtect được mặc định kích hoạt cho tất cả chuyến xe GrabCar và GrabBike của thành viên teen. Nếu không có sự cố liên quan đến an toàn nào được báo cáo, các tệp ghi âm sẽ được tự động xóa sau 5 ngày. Grab cũng đang nghiên cứu để ứng dụng thêm trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) vào AudioProtect để tăng cường an toàn cho người dùng.

Tất cả chuyến xe của thành viên teen đều tích hợp tính năng giám sát hành trình, giúp chủ tài khoản là phụ huynh, người giám hộ an tâm hơn khi có thể theo dõi hành trình di chuyển của con em mình trực tiếp theo thời gian thực từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chuyến xe. Công nghệ sẽ tự động phát hiện nếu có bất kỳ hoạt động bất thường nào trong chuyến đi, như lệch lộ trình, dừng đỗ ngoài kế hoạch, kết thúc sớm hơn dự kiến,...

Chủ tài khoản sẽ nhận đầy đủ thông báo từ khi thành viên teen bắt đầu đặt xe cho đến khi chuyến xe hoàn thành. Ngoài ra, GrabChat nhiều bên giúp chủ tài khoản và thành viên teen có thể nhắn tin trực tiếp cho đối tác tài xế thông qua nhóm chat chung trên ứng dụng Grab.

Ngoài dịch vụ GrabCar và GrabBike, thành viên teen cũng có thể sử dụng dịch vụ GrabFood và GrabMart. Tất nhiên, thành viên tuổi teen sẽ không được phép đặt mua các mặt hàng bị giới hạn độ tuổi sử dụng (ví dụ như thức uống có cồn).