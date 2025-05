Nghiên cứu "sốc" về kem đánh răng mà chúng ta dùng hàng ngày

Theo nghiên cứu của tổ chức độc lập Lead Safe Mama (LSM), 90% trong số 51 loại kem đánh răng được thử nghiệm có chứa chì, bao gồm các thương hiệu lớn như Crest, Sensodyne và Tom's of Maine.

Nhiều thương hiệu kem đánh răng chứa kim loại độc hại trong sản phẩm của mình.

Đáng lo ngại hơn, 65% mẫu thử dương tính với asen, 47% có thủy ngân và 35% chứa cadmium. Chỉ có 5thương hiệu, trong đó có Dr. Brown và Orajel, hoàn toàn không chứa các kim loại độc hại này.

Ngay cả ở mức độ nhỏ, chì cũng có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em, khi ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và hành vi. Thủy ngân và asen cũng có thể gây hại cho thận, hệ thần kinh và hệ miễn dịch.

Mặc dù không có loại kem đánh răng nào vi phạm ngưỡng an toàn hiện tại của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đối với mỹ phẩm chứa kim loại độc hại, nhưng các giới hạn này đã lỗi thời, được đặt ở mức 10.000 phần tỷ (ppb). Tiểu bang Washington gần đây đã thông qua luật hạn chế chì trong kem đánh răng chỉ ở mức 1.000 ppb, và một số thương hiệu thậm chí còn vượt quá mức này. Trong khi đó, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định rằng không có mức độ phơi nhiễm chì nào được coi là an toàn.

Phát hiện này cho thấy một lỗ hổng pháp lý đáng lo ngại: chỉ vì một sản phẩm được phép lưu hành không có nghĩa là nó an toàn. Nhiều người tiêu dùng tin rằng các sản phẩm thiết yếu như kem đánh răng phải an toàn nếu chúng có mặt trên kệ hàng, nhưng nghiên cứu này đã chỉ ra điều ngược lại.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, người tiêu dùng nên kiểm tra kết quả thử nghiệm của Lead Safe Mama, có sẵn miễn phí trực tuyến. Nếu lo ngại về một thương hiệu kem đánh răng cụ thể, hãy xem xét chuyển sang các lựa chọn đã được kiểm nghiệm sạch đối với kim loại độc hại.