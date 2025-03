Khoa học phát hiện loại thuốc giúp con người sống lâu hơn

Các nhà khoa học tin rằng loại thuốc dùng để điều trị tăng huyết áp này có thể mang lại những lợi ích tương tự như việc hạn chế calo mà không cần phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Thuốc điều trị tăng huyết áp rilmenidine có công dụng bất ngờ.

Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc cắt giảm calo trong khi vẫn duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, chế độ ăn ít calo nghiêm ngặt thường khó thực hiện và đi kèm với nhiều tác dụng phụ như xương giòn, chóng mặt và rụng tóc. Điều này dẫn đến một câu hỏi về việc nếu một loại thuốc có thể bắt chước những lợi ích của việc hạn chế calo mà không gây ra tác dụng phụ thì sao?

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2023 đã chỉ ra rằng khi giun C. elegans được điều trị bằng rilmenidine, chúng không chỉ sống lâu hơn mà còn có sức khỏe cải thiện, tương tự như những con giun ăn kiêng hạn chế calo. Do giun C. elegans có nhiều điểm tương đồng về mặt di truyền với con người, các nhà khoa học tin rằng rilmenidine có thể có tác dụng tương tự đối với quá trình lão hóa ở người.

Cơ chế hoạt động của rilmenidine được phát hiện là kích hoạt các con đường di truyền liên quan đến việc hạn chế calo ngay cả ở những con giun già. Kết quả tương tự cũng đã được ghi nhận trong các nghiên cứu trên chuột, nơi thuốc này kích hoạt các gen quan trọng trong gan và thận, điều đó càng củng cố tiềm năng của nó như một phương pháp điều trị chống lão hóa.

Là một thuốc khá phổ biến nên rilmenidine được đánh giá rất cao.

Một yếu tố quan trọng trong phát hiện này là thụ thể sinh học nish-1, dường như rất cần thiết cho tác dụng của rilmenidine. Khi thụ thể này bị loại bỏ, thuốc không còn khả năng kéo dài tuổi thọ của giun, điều đó cho thấy cần phải nghiên cứu sâu hơn về vai trò của nish-1.

Điều đặc biệt về rilmenidine là tính dễ tiếp cận của nó. Loại thuốc này đã có sẵn rộng rãi, được dùng bằng đường uống và có tác dụng phụ nhẹ khiến nó trở thành ứng cử viên lý tưởng cho một loại thuốc chống lão hóa. Khác với việc hạn chế calo vốn khó duy trì lâu dài, một viên thuốc đơn giản như rilmenidine có thể mang lại những lợi ích về tuổi thọ mà không cần thay đổi lối sống quá nhiều.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa trước khi có thể coi rilmenidine là một “viên thuốc kỳ diệu”. Nếu những phát hiện sơ bộ này được xác nhận, chúng ta có thể sớm có thêm thông tin về cách làm chậm quá trình lão hóa và giúp con người sống lâu hơn.