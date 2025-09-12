NASA tìm ra manh mối về sự sống trên sao Hỏa

Câu hỏi lâu đời về sự tồn tại của sự sống trên Sao Hỏa lại một lần nữa được hâm nóng với một phát hiện đột phá từ tàu tự hành Perseverance. Các nhà khoa học vừa công bố những bằng chứng về các kết cấu và khoáng chất trong đá bùn tại Hố va chạm Jezero, được xem là "dấu hiệu sinh học tiềm năng" thuyết phục nhất từ trước đến nay.

Trong một bài báo vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature, các nhà nghiên cứu của NASA đã tiết lộ những phân tích mới nhất từ dữ liệu mà tàu tự hành Perseverance thu thập được tại một khu vực có tên là địa tầng Bright Angel trên Sao Hỏa.

Khi khám phá các mỏm đá bùn cổ đại, Perseverance đã phát hiện ra dấu vết của carbon hữu cơ cùng một tập hợp khoáng chất đặc biệt, bao gồm phốt-phát sắt II và sunfua sắt. Những chất này dường như được tạo ra bởi các phản ứng hóa học gọi là phản ứng oxy hóa-khử, để lại những kết cấu lốm đốm đầy bí ẩn trên đá, được ví như "đốm da báo".

Perseverance đã phát hiện ra dấu vết của carbon hữu cơ cùng một tập hợp khoáng.

Đây chính là điểm mấu chốt của phát hiện. Trên Trái Đất, trong các môi trường đá trầm tích nhiệt độ thấp tương tự, các phản ứng oxy hóa-khử tạo ra những loại khoáng chất này thường được thúc đẩy bởi hoạt động của sự sống vi sinh vật. Nói một cách đơn giản, vi khuẩn trên hành tinh của chúng ta sử dụng chính những phản ứng này để tạo ra năng lượng.

Việc tìm thấy một kịch bản hóa học tương tự trên Sao Hỏa hàng tỷ năm trước mở ra một khả năng hấp dẫn rằng phải chăng đã từng có vi sinh vật tồn tại ở đó?

Các nhà khoa học, dẫn đầu bởi Giáo sư Joel Hurowitz từ đại học Stony Brook, nhấn mạnh rằng họ chưa tìm thấy bằng chứng hóa thạch hay sự sống. "Dấu hiệu sinh học tiềm năng" là một thuật ngữ khoa học cẩn trọng, chỉ một đặc điểm có thể được tạo ra bởi sự sống, nhưng cũng có khả năng được hình thành bởi các quá trình địa chất phi sinh học.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng những quan sát của họ "thách thức một số khía cạnh của một lời giải thích hoàn toàn vô sinh", và do đó, những đặc điểm này cần được xem xét một cách nghiêm túc như một dấu hiệu của sự sống trong quá khứ.

Bề mặt Sao Hỏa trước đây từng tồn tại sự sống?

Câu trả lời cuối cùng cho bí ẩn này sẽ không được tìm thấy trên Sao Hỏa. Tàu Perseverance đã thu thập một mẫu lõi khoan từ chính khu vực này. Các nhà khoa học tin rằng chỉ khi mẫu vật này được mang về Trái Đất và phân tích bằng các thiết bị tiên tiến nhất, chúng ta mới có thể xác định được nguồn gốc thực sự của chúng – là kết quả của địa chất đơn thuần hay là di sản mờ nhạt của sự sống vi sinh vật cổ đại.