Ngập lụt, sạt lở ở Nghệ An: Dùng máy bay không người lái để phát sóng di động

Do ảnh hưởng của bão số 3, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn từ 19h ngày 21/7 đến 19h ngày 22/7 phổ biến từ 100mm đến 200mm, có nơi trên 250mm. Bước đầu ghi nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương, 417 nhà bị thiệt hại và 3.237 nhà bị ngập nước.