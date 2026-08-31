Lướt mạng xã hội vượt quá mức thời gian này mỗi ngày gây nguy cơ trầm cảm nặng

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Mental Health Research đã phân tích dữ liệu 11 năm của hơn 183.000 người trưởng thành tại Mỹ. Các nhà khoa học từ Đại học Cincinnati và Đại học Northwestern sử dụng mô hình học máy để đánh giá mối liên hệ giữa các hình thức truyền thông và sức khỏe tâm thần.

Thói quen lướt mạng xã hội liên tục đang phổ biến ở người trẻ tuổi.

Kết quả cho thấy thời gian sử dụng mạng xã hội không gây tác động đáng kể cho đến khi chạm mốc 150 phút (tức 2,5 giờ) mỗi ngày. Khi vượt qua ngưỡng thời gian này, tỷ lệ người tự báo cáo cảm giác buồn bã và trầm cảm bắt đầu tăng lên rõ rệt. Đáng chú ý, xu hướng trên vẫn duy trì ổn định sau khi đã hiệu chỉnh các yếu tố như độ tuổi, thu nhập, học vấn và giới tính.

Vượt qua mốc 2,5 giờ hàng ngày, mức độ sử dụng càng nhiều càng liên quan mật thiết đến các trạng thái tâm lý tiêu cực. Cụ thể, mỗi giờ sử dụng tăng thêm ngoài ngưỡng trên có liên quan đến khả năng tự nhận mắc trầm cảm cao hơn khoảng 17%. Dữ liệu này được ghi nhận nhất quán trong suốt 11 năm nghiên cứu, kể cả khi đã loại trừ các biến động trong giai đoạn dịch COVID-19.

Mặc dù nghiên cứu mới chỉ xác lập mối liên hệ tương quan chứ chưa khẳng định quan hệ nhân quả tuyệt đối, nhóm tác giả vẫn coi đây là một "hồi chuông cảnh tỉnh". Công trình cũng gặp một số hạn chế như chưa theo dõi cùng một nhóm đối tượng xuyên suốt thời gian dài hoặc chưa bóc tách cụ thể hành vi lướt thụ động với tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học cho thấy thói quen lướt mạng quá độ đang để lại những tác động tiêu cực khó phủ nhận.

Hình minh họa trẻ em đang lướt mạng xã hội chăm chú trong bóng đêm.

Giáo sư danh dự Martin Block ví mạng xã hội như ô tô ở thế kỷ trước, là biểu tượng văn hóa nhưng đi kèm hệ lụy nguy hiểm. Tương tự việc phương tiện giao thông gắn liền với tai nạn và ô nhiễm, mạng xã hội đang mang lại tác động tiêu cực thông qua chứng trầm cảm. Người dùng cần chủ động kiểm soát thời lượng trực tuyến để bảo vệ sức khỏe tâm thần của bản thân.