Trung Quốc có thể đưa phi hành gia đến Mặt Trăng trước Mỹ

Trung Quốc sẽ tìm cách xây dựng căn cứ sau khi hạ cánh xuống Mặt Trăng. Ảnh: Gremlin

Theo Space, NASA lên kế hoạch phóng nhiệm vụ Artemis 2 để đưa phi hành gia bay quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất vào đầu năm sau, tiếp đó là nhiệm vụ có người lái Artemis 3 hạ cánh xuống Mặt Trăng vào năm 2027. Trong khi đó, Trung Quốc cam kết hạ cánh tàu có người lái đầu tiên trên Mặt Trăng trước năm 2030 và gần đây công bố tiến triển về phần cứng dùng cho nhiệm vụ, bao gồm tên lửa Trường Chinh 10 và tàu đổ bộ Lãm Nguyệt.

Những mốc thời gian trên dường như đặt Mỹ ở vị trí dẫn đầu, nhưng tại phiên điều trần với Ủy ban Thương mại Thượng viện tuần trước, các chuyên gia nhận định Mỹ thực sự có nguy cơ thua cuộc trước Trung Quốc trong cuộc đua đến Mặt Trăng. Một trong số lý do họ đưa ra là tốc độ phát triển tên lửa Starship của SpaceX, phương tiện đóng vai trò tàu đổ bộ Mặt Trăng Artemis 3 và nhu cầu tiến hành nhiều nhiệm vụ tiếp nhiên liệu để đưa Starship tới Mặt Trăng.

Theo Mike Gold, chủ tịch không gian dân sự và quốc tế tại công ty hàng không vũ trụ Redwire, việc Trung Quốc hạ cánh lên Mặt Trăng trước sẽ có những hậu quả sâu sắc đối với Mỹ về mặt kinh tế, cơ sở thuế, an ninh quốc gia,...

Cảnh báo này đủ trầm trọng đối với Mỹ và vị thế lãnh đạo của họ trong không gian và trên Trái Đất. Ngoài chứng minh khả năng, quốc gia đầu tiên thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng có thể tạo ra tác động lâu dài. Theo Gold, Mỹ có nguy cơ đánh mất nguồn dự trữ băng tốt nhất về tay Trung Quốc. Đây là nguồn tài nguyên quý giá có thể được tách thành oxy và hydro dùng làm nhiên liệu hoặc nước uống.

Trung Quốc đang hướng tới hạ cánh tàu có người lái ở vĩ độ trung bình trên Mặt Trăng, thay vì nhắm vào cực nam, nơi có nguồn băng nước phong phú. Đồng thời, các nhiệm vụ robot Hằng Nga 7 và 8 của Trung Quốc, dự kiến phóng tương ứng vào năm 2026 và 2028-2029, sẽ hạ cánh tại các điểm quan trọng gần cực nam Mặt Trăng, tìm kiếm chất dễ bay hơi như băng nước và thử nghiệm khả năng in gạch để xây dựng khu định cư.

Theo Allen Cutler, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Liên minh Khám phá Không gian sâu, nhấn mạnh nước dẫn đầu trong công cuộc khám phá mặt trăng sẽ đặt ra các quy tắc cho các nước còn lại về việc sử dụng tài nguyên không gian, quản trị Mặt Trăng và hình thành quan hệ đối tác quốc tế. Tiến triển từ kế hoạch chinh phục Mặt Trăng của Trung Quốc và chương trình Artemis của NASA trong tương lai sẽ là một trong những sự kiện không gian được theo dõi sát sao nhất với tác động lớn trong nhiều thập kỷ.