Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe: Ổ cứng SSD giá "mềm", chơi tốt Black Myth: Wukong

Khi công nghệ ngày một phát triển, các phần mềm và trò chơi điện tử cũng càng đòi hỏi hiệu suất mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này cũng đi đôi với nỗi lo "lâu đời" khiến người dùng băn khoăn, đó là sức mạnh phần cứng thường sẽ tỷ lệ thuận với mức chi phí phải bỏ ra.

Giờ đây, các game thủ giờ đây có thể "thở phào" khi hãng Kingston tung ra ổ SSD M.2 NVMe mới là phiên bản NV3, nhắm đến thị trường linh kiện PC ở phân khúc giá rẻ. NV3 kế thừa những ưu điểm của dòng NV series, mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng, dung lượng và giá cả, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng.

Ổ SSD NV3 có giá "mềm" nhưng hiệu năng đáng chú ý.

Thiết kế

NV3 được thiết kế theo dạng một mặt duy nhất, giúp giảm thiểu kích thước và trọng lượng của ổ cứng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các hệ thống nhỏ gọn hoặc laptop, nơi không gian lưu trữ là một yếu tố quan trọng.

Mặt trên của NV3 chỉ chứa bộ điều khiển SSD và hai gói flash NAND. Không có DRAM nên thiết kế trở nên gọn gàng hơn. Việc sử dụng chỉ hai gói flash NAND thay vì bốn gói như một số ổ SSD khác cũng góp phần giảm thiểu kích thước và tản nhiệt hiệu quả hơn.

NV3 được thiết kế để giảm thiểu kích thước và trọng lượng.

Nhờ thiết kế tối ưu, NV3 không cần trang bị tản nhiệt mà vẫn đảm bảo hoạt động ổn định và mát mẻ. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể lắp thêm tản nhiệt nếu muốn.

Những cải tiến đáng chú ý

So với thế hệ NV2, NV3 được cải thiện về hiệu năng, độ ổn định, tiết kiệm điện và tản nhiệt. Ổ đĩa cũng được thiết kế để hoạt động tốt trong nhiều môi trường khác nhau. NV3 được coi là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng vượt trội, công suất ổn định và mức giá dễ tiếp cận, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi game tối ưu cho người dùng.

Về thông số kỹ thuật, NV3 thuộc chủng loại SSD NVMe, thế hệ PCIe 4.0, được cung cấp ở nhiều mức dung lượng đa dạng gồm 500GB, 1TB, 2TB và 4TB.

Theo hãng sản xuất, NV3 mặc dù có giá bán "mềm", nhưng SSD này vẫn mang lại tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 6.000/5.000 MB/s. Đặc biệt, trong các bài kiểm tra thực tế, NV3 cho thấy hiệu năng vượt trội so với nhiều ổ SSD cũ hơn, thậm chí ngang ngửa với một số mẫu cao cấp như Samsung 970 EVO Plus và Kioxia Exceria Plus G3.

Hiệu năng thực tế của NV3

Trong các bài kiểm tra benchmark, NV3 cho thấy sự cải thiện đáng kể so với người tiền nhiệm NV2. Điều này chủ yếu nhờ vào bộ điều khiển SMI mới và flash QLC được nâng cấp.

Đặc biệt, Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe có thể chơi tốt game Black Myth: Wukong nhờ vào tốc độ đọc và ghi cao. Dung lượng ổ cứng đủ lớn để lưu trữ game và hiệu suất nhanh giúp giảm thời gian tải, cải thiện trải nghiệm chơi game. Tuy nhiên, lưu ý là hiệu suất chơi game còn phụ thuộc vào các thành phần khác trong hệ thống, như CPU và GPU.

Những bài kiểm tra hiệu suất của NV3 được thực hiện trên máy tính để bàn có thông số phần cứng như sau:

- Mainboard Asus ROG Maximus Z790 Hero

- CPU Intel Core i9-12900K

- RAM 16GB G.Skill DDR5-5600 CL28 (2 thanh)

- Nguồn Cooler Master V850 i Gold

- Hệ điều hành Windows 11 Pro

Trong bài kiểm tra PCMark 10 Storage, tương đương với việc sử dụng các tác vụ thực tế của các ứng dụng phổ biến và công việc hàng ngày, NV3 ghi điểm ấn tượng khi vượt qua SSD Corsair MP600 Elite (sử dụng bộ điều khiển Phison E27T tương đương và flash TLC BiCS6) và tiệm cận hiệu năng của WD SN850X, Silicone Power US75, SK hynix Platinum P41 và HP FX700. NV3 đã hoàn thành bài kiểm tra với con số 3.753 điểm.

Kết quả đo lường hiệu năng với các tác vụ thực tế bởi PCMark 10 Storage.

Trong bài kiểm tra tập trung vào hiệu năng chơi game thực tế với 3DMark Storage, NV3 cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước (NV2). Cụ thể, NV3 đạt hiệu năng gần tương đương (3.920 điểm) với ổ cứng cao cấp Adata Legend 960 Max (4.124 điểm), trước đây từng là lựa chọn sáng giá của các game thủ. Điều này chứng tỏ bộ điều khiển SMI mới cùng flash QLC đã mang lại hiệu quả đáng kể.

Kết quả thử nghiệm hiệu năng chơi game với 3DMark Storage.

Khi thử nghiệm với máy chơi game PS5, NV3 hoạt động hoàn hảo, đạt tốc độ truyền dữ liệu với 6.039 MB/s. Kết quả này khẳng định NV3 là lựa chọn lý tưởng cho game thủ console, đáp ứng yêu cầu tốc độ tối thiểu 5.500 MB/s của Sony.

Với tốc độ đọc trên PS5, NV3 đạt 6.039 MB/s, đảm bảo yêu cầu của Sony.

NV3 cũng sở hữu bộ nhớ cache 548GB, cho phép ổ cứng duy trì tốc độ ghi gần 5.7 GB/s trong hơn 96 giây. Khi bộ nhớ cache đầy, tốc độ ghi sẽ giảm xuống khoảng 250 MB/s. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến người dùng chủ yếu sử dụng NV3 cho các tác vụ đọc như chơi game hoặc lưu trữ dữ liệu.

Khả năng tối ưu hóa nhiệt độ

Kingston đã giới hạn tốc độ truyền dữ liệu tuần tự của NV3 ở mức 6.000 MB/s, nhằm giảm thiểu nhiệt độ hoạt động và tăng cường độ bền. Trong quá trình thử nghiệm, NV3 chỉ đạt 48°C, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ kích hoạt giảm hiệu suất của hầu hết các ổ SSD khác (thường là trên 80°C).

Kết luận

Kingston NV3 là ổ cứng SSD toàn diện, cân bằng giữa hiệu năng, độ bền và giá cả. Với hiệu năng chơi game ấn tượng, nhiệt độ hoạt động thấp và giá thành phải chăng, NV3 là sự lựa chọn lý tưởng cho game thủ và người dùng phổ thông.

