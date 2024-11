Giới trẻ đối mặt nguy cơ mất thính lực vì thói quen nghe nhạc sai lầm

Một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Y tế Toàn cầu BMJ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất thính lực do tiếng ồn (NIHL) ở giới trẻ. Theo đó, có tới 670 triệu - 1,35 tỷ người trong độ tuổi từ 12-34 có nguy cơ bị tổn thương thính giác vĩnh viễn do thói quen nghe nhạc không an toàn.

Nghiên cứu cho thấy, khoảng 24% người trẻ thường xuyên nghe nhạc bằng tai nghe ở mức âm lượng quá cao, trong khi 48% tiếp xúc với âm thanh lớn không an toàn tại các buổi hòa nhạc, quán bar và nhà hát.

Giới trẻ bị ảnh hưởng thính lực vì thói quen nghe nhạc kém an toàn.

Các nhà khoa học cảnh báo, việc tiếp xúc thường xuyên với âm thanh lớn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thính lực, bao gồm ù tai và mất thính lực vĩnh viễn. Với ước tính có khoảng 2,8 tỷ người trẻ trên toàn cầu, con số hơn 1 tỷ người có nguy cơ mất thính lực thực sự đáng báo động.

Trước tình trạng này, các nhà nghiên cứu kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần hành động để nâng cao nhận thức và khuyến khích thói quen nghe nhạc an toàn hơn cho giới trẻ.

"Bảo vệ thính giác rất đơn giản", các chuyên gia khuyến cáo. "Hãy giảm âm lượng khi nghe nhạc bằng tai nghe và sử dụng nút bịt tai khi tham gia các sự kiện âm nhạc ồn ào".

Hãy nhớ rằng, âm nhạc là để thưởng thức, đừng để niềm vui âm nhạc phải trả giá bằng sức khỏe thính giác của bạn.

