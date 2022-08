Khám phá được 200 vùng trên Mặt Trăng có thể sống được

Hố trên Mặt Trăng nơi con người có thể sống được

Mặt Trăng có sự dao động nhiệt độ rất cao, với các phần có thể nóng lên tới 127 độ C vào ban ngày và giảm xuống âm 173 độ C vào ban đêm. Nhưng 200 hố Mặt trăng bóng mờ mới được phân tích luôn ở nhiệt độ 17 độ C, có nghĩa là chúng hoàn hảo để con người trú ẩn khỏi nhiệt độ khắc nghiệt. Chúng cũng có thể che chắn cho các phi hành gia khỏi sự nguy hiểm của gió mặt trời, các vật thể vi mô và các tia vũ trụ . Một số hố có thể dẫn đến các hang động ấm áp tương tự.

Các nhà khoa học cho biết những hố có bóng râm một phần và những hang động tối tăm này có thể là nơi lý tưởng để làm căn cứ trên Mặt Trăng.

Tyler Horvath, một nghiên cứu sinh về khoa học hành tinh tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ và là tác giả chính về nghiên cứu do NASA tài trợ cho biết: “Sống sót qua đêm trên Mặt Trăng là điều vô cùng khó khăn vì nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, nhưng việc ở trong những hố và hang động này gần như loại bỏ hoàn toàn yêu cầu đó.”

Đó là một tiết lộ đã được vén mở sau hơn một thập kỷ nghiên cứu. Hố đầu tiên trên bề mặt Mặt Trăng được phát hiện vào năm 2009 bởi tàu quỹ đạo của Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) Kaguya (trước đây là SELENE, dành cho SELenological and ENgineering Explorer). Tuy nhiên, công việc mới này đã được thực hiện bằng một máy ảnh nhiệt, Thí nghiệm Đo bức xạ Mặt Trăng Diviner, trên Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA.

Trong số 200 hố được phát hiện, 2-3 hố có phần nhô ra dẫn đến hang động, trong khi 16 hố dường như là '' giếng trời '' dẫn đến các ống dung nham bị sập.

Horvath cho biết: “Khi dung nham chảy, phần trên của nó đông đặc lại trong khi dung nham tiếp tục chảy bên dưới nó, ở một số nơi dung nham thực sự di tản hoàn toàn và để lại một ống dung nham. Nếu một ống dung nham sụp đổ, một cái hố sẽ được tạo ra đóng vai trò như một "giếng trời" dẫn đến một cái hốc dài.”

Quá trình tương tự đã xảy ra hàng tỷ năm trước khi các sự kiện núi lửa lớn trên Mặt trăng tạo ra những cánh đồng dung nham tối nổi tiếng trên bề mặt Mặt Trăng được gọi là "maria", tiếng Latinh có nghĩa là biển.

Horvath cho biết: “Những hố này có thể hình thành do những va chạm nhỏ làm thủng một lỗ trên trần của ống dung nham hoặc hoạt động địa chấn làm suy yếu trần”.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã phân tích nhiệt độ bên trong một hố hình trụ sâu khoảng 100 m ở Mare Tranquillitatis gần đường xích đạo của Mặt trăng. Phát hiện của nhóm nghiên cứu cho thấy, mặc dù sàn của hố được chiếu sáng vào buổi trưa, nhưng nó có lẽ là nơi nóng nhất trên toàn bộ bề mặt vệ tinh tự nhiên của chúng ta, vào khoảng 149 độ C; trong khi đó, nhiệt độ bên trong vùng bị che phủ vĩnh viễn của hố chỉ dao động một chút so với nhiệt độ của Trái đất.

Hố này tương đối gần với nơi hai trong số các sứ mệnh Apollo của NASA đã hạ cánh. Horvath cho biết: “Hố Tranquillitatis thực sự có cùng khoảng cách với các địa điểm hạ cánh của Apollo 11 và Apollo 17, khoảng 375 km. Nếu chúng tôi cuối cùng đến đó, sẽ thật khó tin khi thấy các mối liên kết của chương trình Apollo và nó được bảo quản tốt như thế nào."

Nguồn: https://tienphong.vn/kham-pha-duoc-200-vung-tren-mat-trang-co-the-song-duoc-post1458084.tpoNguồn: https://tienphong.vn/kham-pha-duoc-200-vung-tren-mat-trang-co-the-song-duoc-post1458084.tpo