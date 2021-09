Kaspersky: Hơn 50% nhân viên xem phim người lớn trên chính thiết bị làm việc ở nhà

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 18:05 PM (GMT+7)

Đây là một trong những cách để tội phạm mạng xâm phạm dữ liệu và thiết bị của cá nhân, công ty, theo nghiên cứu của Kaspersky.

Năm 2020, lần đầu tiên các doanh nghiệp trên toàn thế giới ồ ạt chuyển sang làm việc trực tuyến khi đại dịch COVID-19 lây lan. Chỉ trong vòng vài ngày, người lao động phải mang công việc về nhà, từ thời gian làm việc theo tuần rồi tăng lên theo tháng, dần họ đã quen với làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trong một cuộc khảo sát do hãng bảo mật Kaserpsky thực hiện, khoảng một nửa số người tham gia khảo sát cho biết, họ chưa từng làm việc tại nhà trước đây. Và gần 3/4 trong số họ chưa từng được hướng dẫn hoặc đào tạo về nhận thức an ninh mạng.

Làm việc ở nhà đã trở thành xu hướng trong khoảng 2 năm qua. (Ảnh minh họa)

Theo Chris Connell - Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), trong khi các biện pháp giãn cách xã hội có vẻ hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 giữa các đồng nghiệp; thì ở đâu đó trong không gian mạng, chính những người đồng nghiệp này - vì lý do thiếu hiểu biết hoặc bất cẩn - lại có khả năng trở thành nhân tố khiến phần mềm độc hại và virus máy tính lây lan.

Ông Chris Connell nhấn mạnh, người lao động là một trong những lỗ hổng an ninh lớn nhất của doanh nghiệp. Theo ông, 3 nỗi lo hàng đầu về bảo vệ an ninh mạng đều liên quan đến người lao động hoặc lỗi của con người: Chia sẻ dữ liệu không phù hợp qua thiết bị di động (47%); đánh mất thiết bị di động khiến tổ chức gặp rủi ro (46%); và người lao động sử dụng tài nguyên CNTT không phù hợp (44%).

"Khi nhân viên tiếp tục thích nghi với môi trường làm việc tại nhà, khoảng cách giữa việc công và việc tư bị xóa nhòa. Hơn một nửa số người làm việc tại nhà thừa nhận đã xem nội dung phim, ảnh người lớn trên cùng thiết bị mà họ sử dụng để làm việc", ông Chris Connell cho biết dựa trên các khảo sát của công ty.

Cùng với việc 49% nhân viên thừa nhận có sử dụng tài khoản email cá nhân cho các vấn đề liên quan đến công việc và 38% sử dụng các ứng dụng nhắn tin cá nhân chưa được công ty chấp thuận, theo ông Chris Connell, đây là công thức hoàn hảo để tội phạm mạng xâm phạm dữ liệu và thiết bị của công ty.

Nghiên cứu của Kaspersky chỉ ra rằng, hơn một nửa số người làm việc ở nhà từng sử dụng thiết bị làm việc để xem nội dung người lớn. (Ảnh minh họa)

"Việc người lao động sử dụng lẫn lộn các thiết bị cá nhân và công việc trong khi làm việc tại nhà có thể là hành vi vô tội. Tuy nhiên, khi 73% người lao động không được người sử dụng lao động đào tạo nâng cao nhận thức về bảo mật kể từ khi chuyển sang làm việc tại nhà, đồng nghĩa với việc 3/4 người lao động làm việc từ xa hoàn toàn vô tư và không nhận thức được những mối nguy hiểm trực tuyến đang rình rập", ông Chris Connell nhận định.

Trong một số trường hợp, rủi ro có thể xuất hiện ngay khi thiết bị làm việc của người lao động kết nối vào mạng gia đình. Một số loại mã độc, chẳng hạn worm không cần sự trợ giúp của con người để lây nhiễm. Nó tự tái tạo hoặc lây lan, chỉ cần lây nhiễm cho điểm xâm nhập rồi sau đó tự lây lan sang các thiết bị kết nối cùng mạng.

Trong 12 tháng qua, 11% các biến cố an ninh mạng của doanh nghiêp jcó liên quan đến sự bất cẩn của nhân viên, khiến họ trở thành con mồi của các cuộc tấn công lừa đảo hoặc tấn công phi kỹ thuật số. Một hành động đơn giản như mở một email “có vấn đề” nhận được từ các tác nhân nguy hại có thể khiến dữ liệu hoặc hệ thống của công ty gặp rủi ro.

"Không một ai có thể miễn nhiễm hoàn toàn trước các mối đe dọa an ninh mạng, cũng như chúng ta không thể ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng này xảy ra. Tuy nhiên, hệ thống an ninh mạng tốt có thể giảm thiểu tác động của các mối đe dọa an ninh mạng hoặc giảm thiểu những gián đoạn và tác hại do các mối đe dọa này có thể gây ra", ông Chris Connell nhắc nhở.

