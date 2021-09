INTERPOL cảnh báo hacker đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Các tổ chức tội phạm mạng không ngừng mở rộng cả về hạ tầng lẫn phạm vi hoạt động, ông Craig Jones - Giám đốc mảng Tội phạm mạng của INTERPOL cảnh báo.

Trong một hội thảo trực tuyến về an ninh mạng mới đây, ông Craig Jones - Giám đốc mảng Tội phạm mạng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) nhận định: Việc thực thi pháp luật trên toàn cầu đã có những thay đổi rõ rệt nhằm đối phó với các mối đe dọa và tội phạm mạng ngày càng gia tăng.

Tại INTERPOL, họ nhận thấy một trong những thách thức là khoảng cách về năng lực chấp pháp trong lĩnh vực an ninh mạng giữa các quốc gia, giữa các khu vực và cả trên phạm vi toàn cầu.

Ông Craig Jones Giám đốc mảng Tội phạm mạng của INTERPOL. (Ảnh: DESMOND FOO)

"Các tổ chức tội phạm mạng không ngừng mở rộng cả về hạ tầng lẫn phạm vi hoạt động. Để giải quyết vấn đề này, công tác thực thi pháp luật cần được mở rộng ra ngoài biên giới quốc gia và phải được thực hiện liên ngành", Giám đốc mảng Tội phạm mạng của INTERPOL nhấn mạnh.

Cũng theo ông Jones, sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện và cởi mở sẽ giúp các quốc gia thu hẹp khoảng cách về năng lực an toàn, an ninh mạng.

Giáo sư Li Yuxiao - Phó Giám đốc Học viện Nghiên cứu Không gian mạng Trung Quốc cũng đồng tình với quan điểm của ông Jones. Giáo sư Li cho rằng, việc nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng tại khu vực APAC cần tập trung vào hạ tầng mạng. Cùng với đó là nhận thức được những thách thức trong an toàn, an ninh mạng; đồng thời tăng cường xây dựng một hệ thống đào tạo nguồn nhân lực.

Còn Giáo sư Seungjoo Kim - Thành viên Hội đồng cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc về Cách mạng Công nghiệp 4.0, dẫn chứng những bài học thành công tại các quốc gia trong tiến trình xây dựng và củng cố chính sách pháp luật về an toàn, an ninh mạng. Ông cho rằng, trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, an toàn, an ninh mạng lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

"Điển hình là sắp tới đây, Liên minh châu Âu sẽ ban hành quy định về an toàn, an ninh mạng trong ngành ô tô, áp dụng bắt buộc đối với tất cả các phương tiện sản xuất từ tháng 7/2024. Khi mà vấn đề an toàn, an ninh mạng trở nên quan trọng trong mọi lĩnh vực, các chuyên gia cần phải được trang bị các kiến thức chuyên môn nhiều hơn bao giờ hết", ông Kim nêu quan điểm.

Về phía Kaspersky - hãng bảo mật là đối tác của INTERPOL, từ năm 2019, họ liên tục phối hợp các cơ quan chấp pháp để phòng chống tội phạm mạng thông qua hoạt động hỗ trợ, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cũng như chia sẻ dữ liệu về các mối đe dọa an ninh mạng cập nhật nhất.

Theo ông Chris Connell - Giám đốc điều hành hãng bảo mật Kaspersky, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), chúng ta đang phải đối mặt với không ít thách thức về bảo mật, gây áp lực rất lớn lên nguồn lực an ninh mạng.

Do đó, theo ông, đầu tư vào nguồn nhân lực, đồng thời nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn, an ninh mạng cũng như giáo dục số là những yếu tố quyết định trong quá trình xây dựng một xã hội và nền kinh tế số có khả năng phản ứng linh hoạt trên không gian mạng.

Nhận thức rõ về khoảng cách trong năng lực an ninh mạng tại khu vực, Kaspersky đang mở rộng chương trình thực tập SafeBoard tại khu vực APAC. Thông qua chương trình này, các ứng viên từ Singapore có thể được tiếp cận trực tiếp với ngành công nghiệp an ninh mạng đang không ngừng phát triển.

