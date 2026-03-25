Jensen Huang: 'Siêu trí tuệ AGI đã xuất hiện'

Trong chương trình podcast phát sóng ngày 23/3, nhà khoa học máy tính Lex Fridman nhắc đến việc CEO Nvidia từng cho rằng mốc thời gian của siêu trí tuệ nhân tạo, hay trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) phụ thuộc vào cách định nghĩa. Fridman đồng tình và hỏi, nếu định nghĩa AGI là hệ thống AI "về cơ bản có thể làm việc của Jensen Huang, thành lập, phát triển và điều hành một doanh nghiệp công nghệ thành công trị giá hơn một tỷ USD", thì khi nào - 5, 10, 15 hay 20 năm nữa - AGI sẽ trở thành hiện thực.

Ông Huang trả lời: "Tôi nghĩ là ngay bây giờ. Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được AGI rồi".

Ông giải thích, theo cách hiểu này, AI không cần xây dựng bất cứ thứ gì bền vững. Nó không phải duy trì quản lý con người, điều hành hội đồng quản trị hay việc kinh doanh lâu dài mà chỉ cần đạt mốc một tỷ USD một lần.

Ông mô tả kịch bản trong đó AI tạo ứng dụng đơn giản về dịch vụ web, trở nên phổ biến, được vài tỷ người sử dụng với giá 50 xu mỗi lần, sau đó lặng lẽ biến mất. Ông nhắc đến thời kỳ bong bóng dot-com như một tiền lệ, lập luận rằng đa số website thời đó không phức tạp hơn những gì tác nhân AI có thể tạo ra ngày nay. Tuy nhiên, ông khẳng định: "Xác suất để 100.000 tác nhân như vậy xây dựng được Nvidia là 0%".

Jensen Huang, CEO Nvidia, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. Ảnh: AP

Theo The Verge, AGI vẫn được định nghĩa khá mơ hồ, không đồng nhất, gây ra nhiều tranh luận trong giới công nghệ. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng để chỉ AI thông minh ngang bằng hoặc vượt trội hơn con người, rộng hơn nhiều so với định nghĩa trong podcast của Huang và Fridman.

Hồi tháng 2, Sam Altman, CEO OpenAI, nói với Forbes: "Về cơ bản, chúng tôi đã xây dựng được AGI, hoặc rất gần với nó". Tuy nhiên, ông giải thích tuyên bố này mang tính "tinh thần" chứ không phải theo nghĩa đen, vì AGI sẽ là sự tổng hợp của nhiều đột phá cỡ vừa, thay vì một đột phá lớn duy nhất. Trong khi đó, Satya Nadella, CEO Microsoft, nhận định thế giới vẫn còn rất xa mới đạt được AGI.

AGI tiên tiến được kỳ vọng có thể vận hành tổ chức hoặc đưa ra những quyết định chiến lược vốn do con người đảm nhiệm, trong khi giới phê bình lo ngại nó sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, việc làm và gây ra nhiều vấn đề khác.