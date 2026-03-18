"Siêu phẩm" năm Bính Ngọ: Robot "ngựa sắt" của Trung Quốc thồ tới nửa tạ hàng

Trong một nỗ lực kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cao tần và giá trị văn hóa, DEEP Robotics đã chính thức trình làng phiên bản ngựa robot giới hạn để chào mừng năm mới 2026.

Công ty startup đến từ Hàng Châu – đơn vị được mệnh danh là một trong "6 tiểu long" về đổi mới sáng tạo – đã bước ra khỏi khuôn mẫu thiết kế công nghiệp khô khan của robot bốn chân truyền thống. Mẫu máy mới này là một bản biến thể đầy sáng tạo từ nền tảng Lynx M20 Pro danh tiếng của hãng.

Hai chú ngựa robot do DEEP Robotics chế tạo.

Thay vì những chi chi tiết thô cứng của "chó robot", phiên bản đặc biệt này sở hữu đôi chân mô phỏng sinh học và bàn chân dạng móng ngựa, giúp tái hiện tỉ lệ và chuyển động tự nhiên của loài ngựa. Tuy nhiên, đây không phải là một món đồ chơi. Nó được xây dựng trên cấu trúc bền bỉ dành cho các nhiệm vụ kiểm tra công nghiệp, cứu hộ khẩn cấp và hậu cần chuyên nghiệp.

Dù chỉ nặng khoảng 30kg và cao nửa mét, chú ngựa robot này có khả năng thồ hàng lên tới 50kg (gấp rưỡi trọng lượng cơ thể). Một vài thông số kỹ thuật đáng chú ý gồm:

- Tốc độ: Tối đa 5m/s (khoảng 18km/h).

- Độ bền: Đạt chuẩn chống nước/bụi IP66, hoạt động tốt từ -20 – 55 độ C.

- Công nghệ: Trang bị LiDAR 96 dòng và hệ thống SLAM giúp nhận diện môi trường 360 độ và tự động tránh vật cản.

- Thời lượng pin: Hoạt động liên tục trong 3 giờ và hỗ trợ thay pin nhanh (hot-swap).

Phiên bản giới hạn năm Bính Ngọ này có mức giá khởi điểm khoảng 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Đây được xem là món đồ sưu tầm xa xỉ hoặc công cụ marketing cao cấp cho các tổ chức muốn phô diễn công nghệ tự động hóa hàng đầu.

Lynx M20 Pro mang vác hàng nặng leo lên bậc thang.

Sự kiện ra mắt này diễn ra vào thời điểm then chốt khi DEEP Robotics vừa huy động thành công gần 70 triệu USD vốn đầu tư và đang hướng tới mục tiêu IPO trong năm 2026. Việc biến các thiết bị công nghiệp khô khan thành các biểu tượng văn hóa sống động cho thấy ranh giới giữa máy móc và trí tuệ nhân tạo đang dần xóa nhòa, đưa robot gần gũi hơn với đời sống và giáo dục đại chúng.