Robot giải khối Rubik 4x4 "thần tốc" chỉ trong 45 giây

Hai anh em người Anh đã thiết lập một cột mốc mới trong lĩnh vực robot khi chế tạo thành công cỗ máy có khả năng giải khối Rubik 4x4 với tốc độ đáng kinh ngạc, chính thức được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận.

Dự án đầy ấn tượng này là thành quả của Matthew Pidden và Thomas Pidden. Hai anh em đã kết hợp những kỹ năng chuyên môn khác nhau để tạo ra một thực thể thống nhất, khi Matthew tập trung vào phát triển thuật toán điều khiển giúp robot phân tích và tìm ra trình tự xoay tối ưu nhất; còn Thomas đảm nhận phần thiết kế cơ khí và sản xuất các linh kiện bằng công nghệ in 3D.

Matthew và robot giải Rubik phá kỷ lục thế giới.

Matthew chia sẻ: "Tôi quyết định phá kỷ lục này như một phần của dự án tốt nghiệp đại học. Từ nhỏ tôi đã yêu thích Rubik và khoa học máy tính, nên việc kết hợp cả hai cảm thấy rất tự nhiên".

Cỗ máy được xây dựng dựa trên một khung trung tâm cố định khối Rubik, bao quanh bởi 4 cánh tay cơ lực. Mỗi cánh tay có khả năng xoay các lớp khác nhau của khối đố với độ chính xác tuyệt đối. Quy trình bắt đầu bằng việc quét toàn bộ các mặt để nhận diện màu sắc, sau đó bộ não điện tử sẽ tính toán lời giải nhanh nhất và thực hiện hàng loạt các cú xoay tốc độ cao.

Trong buổi trình diễn, robot di chuyển cực kỳ mượt mà. Từng cánh tay xoay chuyển theo một trình tự đã được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ trong vòng 45,3 giây, khối Rubik 4x4 phức tạp đã được giải quyết hoàn toàn, xô đổ kỷ lục cũ đã đứng vững hơn 10 năm qua.

Cận cảnh khối Rubik 4x4 trong "lòng bàn tay" của robot.

Điều thú vị là ý tưởng này ban đầu chỉ là một dự án sinh viên tại Đại học Bristol. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại và không ngừng tinh chỉnh, anh em nhà Pidden đã biến một thí nghiệm học thuật thành một hệ thống robot tiên tiến bậc nhất.

Thành tựu này không chỉ cho thấy tiềm năng to lớn của ngành robot mà còn là nguồn cảm hứng cho các kỹ sư trẻ trong việc ứng dụng công nghệ để chinh phục những thử thách phức tạp với tốc độ và độ chính xác tối đa.