JBL Go 4: Loa di động nhỏ gọn pin 7 giờ, ghép đôi được với nhau

JBL Go là dòng loa không dây nhỏ gọn, mang tính linh hoạt cao của thương hiệu âm thanh đến từ Mỹ. Mới đây, JBl đã chính thức ra mắt JBL Go 4 với một số thay đổi trong thiết kế và đặc biệt là khả năng quản lý qua ứng dụng JBL Portable trên smartphone, có thể ghép nối 2 loa JBL Go 4 với nhau để nhân đôi công suất.

JBL Go 4 nhỏ gọn trong lòng bàn tay.

Quai cài được thiết kế lại ở một góc loa.

Về thiết kế, loa bluetooth di động này vừa vặn trong lòng bàn tay, được bổ sung thêm một quai đeo để treo ở những nơi thích hợp. Mặt trước của loa được chế tác tỉ mỉ dạng sọc ca-rô trông khá nổi bật, còn cạnh trên và cạnh bên là 6 nút bấm tiện dụng. Một đèn LED cũng được trang bị ở cạnh bên để thông báo trạng thái hoạt động của loa.

Sự chắc chắn khi đặt loa đứng hay nằm trên các mặt phẳng là rất tốt, do được gia cố bởi các đường cao su ở đế loa và cả mặt sau. So với nhiều dòng loa khác cùng phân khúc giá, JBL Go 4 dường như nặng hơn đôi chút nhưng chính điều này mang tới cảm giác cứng cáp, một phần cho thấy linh kiện chất lượng cao bên trong sản phẩm.

Hơn thế nữa, loa được trang bị tính năng kháng nước và bụi bẩn IP67, là một thông số quan trọng khi mang theo trong các hoạt động ngoài trời. Thông số này cho thấy, loa có khả năng kháng bụi ở tiêu chuẩn cao nhất, trong khi kháng nước là ở mức gần như tối đa đối với một thiết bị điện tử (mức 8 là cao nhất).

Xem thêm ảnh các góc cạnh của một chiếc loa JBL Go 4 màu đen.

Về âm thanh, sản phẩm mang đến chất âm JBL Pro Sound rõ ràng, mạnh mẽ với âm trầm sâu lắng, uy lực. Thử nghe những bản nhạc ballad trên JBL Go 4 ở các mức âm lượng khác nhau, loa này cho chất lượng âm thanh đồng nhất, rất xứng đáng ở tầm giá.

Điểm mới là người dùng có thể ghép nối hai loa JBL Go 4 với nhau để tạo hiệu ứng tổng hòa âm thanh stereo, hoặc ghép nối không dây nhiều loa có hỗ trợ JBL Auracast để có hiệu suất cao hơn nữa. Người viết đánh giá rất cao tính năng này khi mà âm thanh phát ra từ hai loa JBL Go 4 gần như không có độ trễ, không khác biệt. Trước đây, tính năng ghép nối này vốn chỉ thường xuất hiện trên các dòng loa cao cấp hơn của JBL.

Để ghép hai loa, người dùng chỉ việc cài đặt ứng dụng JBL Portable trên smartphone đang kết nối sẵn bluetooth với một loa ban đầu, sau đó thực hiện các bước ghép nối với loa còn lại theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi đó, các tính năng tùy chỉnh EQ sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa.

Một số tình năng tùy chỉnh loa qua ứng dụng.

Với thời gian chơi nhạc lên đến 7 giờ, người dùng có thể thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, thú vị suốt chuyến đi chơi hoặc buổi tối thư giãn dưới bầu trời đầy sao. Ngoài ra, loa còn có chế độ Playtime Boost giúp điều chỉnh và tối ưu hóa hiệu suất giữa năng lượng và âm thanh. Cổng sạc USB Type-C cũng là một điểm cộng khi đây dần trở thành tiêu chuẩn kết nối phổ dụng, giúp sạc đầy năng lượng cho loa trong khoảng 3 giờ.

Ở lần ra mắt này, JBL Go 4 mang tới 8 lựa chọn màu sắc khác nhau với cùng giá bán 1,09 triệu đồng. Với loạt nâng cấp cả về thiết kế và âm thanh nhưng giá bán không đổi so với phiên bản Go 3 tiền nhiệm lúc mới ra mắt, JBL Go 4 xứng đáng là một lựa chọn. Tuy nhiên, mức công suất 4,2W có thể không đủ để sử dụng ở không gian ngoài trời quá thoáng đãng.

Nguồn: [Link nguồn]