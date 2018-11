iOS 12.1 có thể khiến iPhone 8, 8 Plus và X chạy chậm hơn

Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 08:00 AM (GMT+7)

iOS 12 Sự kiện:

iOS 12.1 giới thiệu hàng loạt tính năng mới như Group FaceTime, emoji, sửa lỗi mịn da khi chụp ảnh nhưng đồng thời mang đến một tính năng gây tranh cãi cho người dùng iPhone X, 8 và 8 Plus.

iPhone X nâng cấp iOS 12.1 có thể chạy chậm hơn bình thường.

Tháng 12/2017, Apple xác nhận một số iPhone cũ có thể chạy chậm hơn thông qua bản cập nhật phần mềm nhằm ngăn chặn việc tắt nguồn bất ngờ. Kết quả là một số iPhone – iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 và 7 Plus – thường hoạt động kém hơn sau khi nâng cấp phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Từ lâu, người dùng nghi ngờ Apple “bóp” hiệu suất iPhone đời cũ nhưng chỉ đến khi Geekbench công bố báo cáo, công ty mới công khai thừa nhận. Trong lời giải thích của mình, “táo khuyết” cho biết mục tiêu của việc bóp hiệu suất là “mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng” và về cơ bản, đây là một tính năng chứ không phải lỗi như mọi người vẫn nghĩ. Giải pháp của Apple là mang đến cho chủ nhân iPhone một số tùy chọn quản lý tính năng và giảm giá thay pin iPhone.

Tháng 3/2018, iOS 11.3 được phát hành với trình đơn Battery Health trong mục Cài đặt, được làm riêng cho các iPhone cũ, bao gồm iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Mục này giúp mọi người có thêm thông tin về tình trạng của pin theo thời gian. Nó cũng giúp họ biết khi nào cần thay pin mới.

Nay, Apple đưa tính năng này lên iPhone phát hành năm 2017, đó là iPhone 8, 8 Plus và X. Apple viết trong thông cáo báo chí và trên website Battery & Performance. “Kể từ iOS 12.1, iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X bao gồm tính năng này nhưng quản lý hiệu suất có thể không gây chú ý do thiết kế phần cứng và phần mềm tiên tiến hơn”.

Dù đồng tình hay không, một điều đáng khen ngợi là Apple đã thẳng thắn hơn. Ngoài ra, người dùng dễ dàng vô hiệu hóa nó bằng cách vào Settings > Battery > Battery Health.