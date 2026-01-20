Nhiều thuê bao di động sắp phải sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu

Hơn 100 triệu thuê bao di động sẽ sẽ phải thực hiện sinh trắc học để làm sạch thông tin thuê bao.

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao viễn thông di động mặt đất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026.

Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc xác thực thông tin thuê bao đối với thuê bao di động tại Việt Nam nhằm bảo đảm triển khai các giải pháp xác thực phù hợp, các số thuê bao di động mặt đất đang hoạt động phải được đánh giá, phân loại tối thiểu theo: giấy tờ sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động, hoạt động của khách hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp viễn thông có các hình thức xác thực phù hợp, tuân thủ tối thiểu các quy định sau. Cụ thể trường hợp số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất không thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người (chỉ nhận được cuộc gọi đến, tin nhắn đến và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ viễn thông khẩn cấp) sẽ áp dụng tối thiểu các yêu cầu được quy định tại Điều 18 Nghị định 163/2024/NĐ-CP.

Trường hợp số thuê bao viễn thông dùng cho dịch vụ viễn thông di động mặt đất thực hiện phương thức giao tiếp giữa người với người (số thuê bao di động H2H).

Cụ thể đối với số thuê bao di động H2H được đăng ký, sử dụng bởi các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện biện pháp xác thực sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp lý để khẳng định, chứng minh chủ thể danh tính điện tử đã thực hiện và chấp thuận đối với giao dịch Thông tin sinh trắc học sử dụng khuôn mặt của cá nhân hoặc của người đại diện của tổ chức đến đăng ký số thuê bao với thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo trùng khớp tối thiểu 4 trường thông tin bao gồm: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp lý để khẳng định, chứng minh chủ thể danh tính điện tử đã thực hiện và chấp thuận đối với giao dịch.

Việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động có thể được tiến hành tối thiểu qua một trong 3 phương thức. Thứ nhất, qua phương thức trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Thứ hai các thuê bao thực hiện qua phương thức trực tuyến thông qua ứng dụng di động hoặc trang web của doanh nghiệp viễn thông. Thứ ba, các thuê bao di động có thể đến trực tiếp tại điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông.

Hồi tháng 11/2025, Bộ KH&CN cho biết, từ năm 2023 đến nay, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an đối soát hơn 125 triệu thuê bao di động, trong đó chuẩn hóa 11 triệu và chặn 6 triệu thuê bao không chính chủ.

Báo cáo của Bộ KH&CN cho biết Việt Nam nằm trong nhóm khoảng 20 quốc gia đã triển khai đối soát, xác thực thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi kích hoạt.

Trong hai năm 2023-2024, Bộ đã thanh tra 8 doanh nghiệp viễn thông di động, tập trung vào các chi nhánh, điểm cung cấp dịch vụ và các tổ chức, cá nhân đăng ký số lượng lớn SIM bất thường. Các sai phạm đã bị xử phạt theo quy định.

Hiện các ngân hàng đã thực hiện xác thực đa tầng với CSDL dân cư như đối soát thông tin chữ – đối soát ảnh sinh trắc, xác minh tình trạng giấy tờ. Đây là chuẩn xác thực đang được xem là cao nhất hiện nay cho eKYC tài chính.

Đây chính là kinh nghiệm mà Bộ KH&CN đang tham khảo để áp dụng cho quản lý thông tin thuê bao, nhằm tiến tới chặn SIM rác theo cơ chế giống ngân hàng: không khớp ảnh thì không kích hoạt.

Nhiều người dân đang rất mong chờ những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả từ các cơ quan quản lý để tránh những hệ lụy vô cùng to lớn mà hàng ngày người dân đang phải đối mặt.