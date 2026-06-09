Hình ảnh Việt Nam xuất hiện nhiều lần tại sự kiện Apple

Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, diễn ra ngày 9/6 tại Mỹ, Việt Nam xuất hiện nhiều lần trong các phần trình diễn liên quan đến Apple Intelligence, từ món ăn đặc trưng, ngôn ngữ tiếng Việt cho đến hình ảnh Hà Nội.

Lần đầu xuất hiện trong phần trình diễn khả năng hỗ trợ viết và ghi chép bằng AI trong ứng dụng Journal. Apple lấy ví dụ là một bài viết kể lại trải nghiệm tại Hà Nội với tiêu đề "Hanoi reflection". Nội dung mô tả chuyến đi hai tuần tại Việt Nam, nhắc đến những trải nghiệm như ăn sáng theo phong cách Việt Nam, uống cà phê trứng và xem múa rối nước. Trên màn hình cũng xuất hiện nhiều hình ảnh đặc trưng của Hà Nội như người bán hàng rong, chợ truyền thống và phong cảnh vịnh Hạ Long trong phần minh họa cho tính năng.

Hình ảnh Việt Nam xuất hiện trong tính năng ghi chép bằng giọng nói của Apple tại WWDC 2026. Ảnh chụp màn hình

Lần tiếp theo diễn ra trong phần giới thiệu Visual Intelligence, tính năng cho phép Siri AI sử dụng camera để nhận diện và phân tích thế giới xung quanh. Để minh họa khả năng đánh giá dinh dưỡng bằng AI, Apple lựa chọn hình ảnh một bát phở gà. Hệ thống nhận diện món ăn là "Chicken Phở with Noodles, Veggies and Broth" và đưa ra các thông tin về thành phần dinh dưỡng, chất xơ, protein cũng như hàm lượng natri của món ăn.

Lần thứ ba là khi Apple công bố danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Apple Intelligence thế hệ mới. Bên cạnh tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc hay tiếng Trung, tiếng Việt xuất hiện trong nhóm ngôn ngữ được Apple hỗ trợ chính thức.

Ngoài ra, một số hình ảnh, tên gọi liên quan đến Việt Nam cũng xuất hiện thời gian ngắn, như hình ảnh người đi thuyền hái hoa sen trong minh họa tính năng tạo ảnh Image Playground, một người họ "Nguyen" được dùng trong minh họa cho tài khoản.

Trong sự kiện kéo dài gần 80 phút, việc những hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam như "phở", Hà Nội và tiếng Việt cùng được đưa lên sân khấu WWDC cho thấy Việt Nam đã hiện diện rõ nét hơn trong các màn trình diễn của Apple.

Tiếng Việt nằm trong 16 ngôn ngữ đầu tiên mà Apple Intelligence mới hỗ trợ, được công bố tại sân khấu WWDC 2026. Ảnh: Tuấn Hưng

Từ vài năm nay, Việt Nam cũng là một trong những thị trường được các hãng công nghệ lớn quan tâm. Chẳng hạn với Google, ngôn ngữ tiếng Việt hoặc thị trường Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm được hỗ trợ trong những đợt đầu. Khi Apple triển khai Apple Intelligence, tiếng Việt cũng là một trong những ngôn ngữ đầu tiên ngoài tiếng Anh được hỗ trợ trên bộ tính năng Apple Intelligence từ 2025. Ngoài ra, Việt Nam cũng dần được nâng hạng, trở thành một trong những thị trường đầu tiên trên toàn cầu bán ra iPhone đợt đầu.

Apple Intelligence thế hệ mới là một trong những điểm nhấn tại WWDC 2026. Năm nay, Apple kết hợp cùng Google sử dụng mô hình Gemini để tạo nên mô hình của mình. Apple Intelligence mới sẽ được cung cấp đến người dùng cùng các hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 và visionOS 27 vào mùa thu năm nay.