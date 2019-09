Hé lộ tính năng "siêu độc" trong điện thoại di động của Tổng thống Putin

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 12:35 PM (GMT+7)

Mọi tín hiệu liên quan đến điện thoại di động của Tổng thống Nga được mã hóa bằng công nghệ bí mật và sẽ mất không dưới một năm để giải mã.

Công nghệ Sự kiện:

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin được biết đến là một cựu điệp viên KGB trứ danh nên không lạ khi ông luôn coi trọng việc bảo mật thông tin. Ông Putin từng nói không dùng điện thoại di động vì nếu ông có một chiếc, nó sẽ "kêu cả ngày", song Sputnik hôm 26-9 dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga đã có một chiếc di động như bao người khác.

Tuy vậy, nguồn tin nói rằng chiếc điện thoại của ông Putin rất khác những chiếc iPhone, vốn thường được Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev sử dụng. Điện thoại của Tổng thống Nga không có nhiều chức năng, có độ dày lớn và được bảo vệ nghiêm ngặt.

"Không ai có thể nghe lén điện thoại của Tổng thống bởi tín hiệu của nó được cung cấp bởi vệ tinh quân sự. Bản thân chiếc điện thoại cũng có bộ mã hóa bằng công nghệ bí mật. Sẽ mất ít nhất một năm để giải mã nó", nguồn tin cho biết.

Việc bảo mật tín hiệu các cuộc gọi của Tổng thống Putin được cho là do các chuyên gia an ninh Nga chịu trách nhiệm. Đây có thể là lý do khiến các tin tặc không thể xâm nhập vào hệ thống liên lạc của nhà lãnh đạo Nga.

Năm ngoái, khi được hỏi về lí do ông Putin không dùng điện thoại thông minh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng nhà lãnh đạo Nga đã tiếp cận thông tin qua rất nhiều nguồn nên việc sử dụng điện thoại trở nên không cần thiết.