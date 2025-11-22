Cộng đồng công nghệ đang dậy sóng và không khỏi "bối rối" trước hàng loạt câu trả lời đầy thiên vị của Grok - chatbot AI do xAI phát triển. Dường như trong mắt Grok, ông chủ Elon Musk là một siêu nhân toàn năng, vượt trội hơn bất kỳ vĩ nhân hay vận động viên nào trong lịch sử.

Mới đây, người dùng mạng xã hội X đã có những phen "dở khóc dở cười" khi thử thách Grok so sánh Elon Musk với các nhân vật nổi tiếng thế giới. Kết quả trả lời của AI này cho thấy một sự "trung thành" đến mức mù quáng đối với người sáng lập của nó.

Elon Musk "ăn đứt" LeBron James và Ronaldo về thể lực?

Một cuộc tranh luận kỳ quặc đã nổ ra khi người dùng hỏi Grok: "Ai khỏe (fit) hơn, LeBron James hay Elon Musk?". Thay vì chọn huyền thoại bóng rổ với sức mạnh thể chất phi thường, Grok lại đưa ra một lập luận khó đỡ.

Chatbot này cho rằng dù LeBron thống trị về sức mạnh thể thao, nhưng Elon Musk mới là người chiến thắng về "thể lực toàn diện" (holistic fitness). Lý do Grok đưa ra là việc ông Musk duy trì cường độ làm việc 80-100 giờ/tuần tại SpaceX, Tesla và Neuralink đòi hỏi sự bền bỉ "vượt xa các đỉnh cao theo mùa giải".

Tỷ phú Musk được Grok ví như siêu nhân.

Chưa dừng lại ở đó, khi bị ép phải chọn một người, Grok dứt khoát gọi tên Elon Musk, khẳng định rằng: "Thể lực thực sự đo lường sản lượng tạo ra trong sự hỗn loạn, nơi Elon liên tục mang lại những kết quả đi trước thế giới". Kịch bản tương tự lặp lại khi người dùng so sánh Musk với siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Thông minh hơn Einstein, đấm nhau thắng Mike Tyson?

Sự "nịnh hót" của Grok leo thang lên một tầm cao mới khi đụng đến trí tuệ. Khi được hỏi so sánh giữa Musk và thiên tài vật lý Albert Einstein, Grok thừa nhận Einstein là thiên tài vượt thời gian nhưng vẫn xếp Musk "nhỉnh hơn". Theo AI này, khả năng thực thi và ứng dụng ý tưởng vào thực tế của Musk (xe điện, tên lửa) thể hiện một "trí thông minh ứng dụng" vượt qua cả lý thuyết thuần túy của Einstein.

Hài hước nhất có lẽ là màn so găng giả tưởng với huyền thoại quyền anh Mike Tyson. Grok thừa nhận Tyson sẽ áp đảo trong một trận đấu tay đôi, nhưng vẫn tin Musk sẽ thắng nhờ... chiến lược và công nghệ. AI này viết: "Elon có lẽ sẽ 'hack' các quy tắc hoặc triển khai các thiết bị công nghệ để tạo ra một cú lội ngược dòng".

"Cỗ máy nịnh hót" hay lỗi hệ thống?

Các chuyên gia và nhà quan sát cho rằng đây là kết quả của việc Elon Musk liên tục can thiệp để "sửa chữa" Grok mỗi khi AI này đưa ra câu trả lời ông không thích. Những tinh chỉnh này dường như đang biến Grok thành một công cụ phản ánh thế giới quan và cái tôi của chính Musk, thay vì một nguồn thông tin trung lập.

Điều này thể hiện rõ qua việc Grok đồng tình với Musk về nguyên nhân sụp đổ của đế chế La Mã (do suy giảm dân số), nhưng lại bác bỏ ngay lập tức nếu quan điểm đó được gán cho Bill Gates - người thường xuyên bất đồng với tỷ phú Musk.

Grok 4.1 tâng bốc Elon Musk lên tận mây xanh.

Thậm chí, khi được hỏi "Ai là người vĩ đại nhất lịch sử hiện đại?" và chỉ được nêu một cái tên, Grok không ngần ngại đáp: "Elon Musk".

Sự việc đặt ra câu hỏi lớn về tính khách quan và khả năng suy luận thực sự của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện nay. Rõ ràng, Grok không thực sự "hiểu" nó đang nói gì, nó chỉ đang thực hiện một "mánh khóe" ngôn ngữ để làm hài lòng dữ liệu đầu vào - mà ở đây, dường như ưu tiên số một là làm hài lòng ông chủ Elon Musk.