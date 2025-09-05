Ông Trump đãi tiệc các ông lớn công nghệ, không có ông Musk

Ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chiêu đãi tiệc tối tại Nhà Trắng với các “ông lớn công nghệ” cùng nhiều nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh, theo đài CBS News.

Theo Nhà Trắng, nhiều “ông lớn công nghệ” được mời tới sự kiện, gồm nhà sáng lập tập đoàn Meta - ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Apple - ông Tim Cook, nhà sáng lập Microsoft - ông Bill Gates, nhà sáng lập OpenAI - ông Sam Altman, Giám đốc điều hành Google - ông Sundar Pichai và Giám đốc điều hành Microsoft - ông Satya Nadella.

Tại cuộc gặp, ông Trump ca ngợi các doanh nhân, những người mà ông nói đang “dẫn dắt một cuộc cách mạng trong kinh doanh và trong trí tuệ thiên tài”.

“Đây chắc chắn là một nhóm có chỉ số IQ cao, và tôi rất tự hào về họ” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chiêu đãi tiệc tối dành cho các "ông lớn công nghệ" tại Phòng ăn Quốc gia của Nhà Trắng ngày 4-9. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ đã mời một số giám đốc điều hành phát biểu, trong đó có ông Zuckerberg, ông Nadella và ông Pichai.

Ông Zuckerberg nói rằng công ty ông sẽ đầu tư “ít nhất 600 tỉ USD” tại Mỹ trong vài năm tới “để xây dựng các trung tâm dữ liệu và hạ tầng, phục vụ cho làn sóng đổi mới tiếp theo”.

Ông Bill Gates, với quỹ từ thiện tập trung mạnh vào y tế cộng đồng, đã dành phần lớn thời gian phát biểu để nói về những tiến bộ trong công nghệ vaccine.

Ông Gates ca ngợi sáng kiến phát triển vaccine COVID-19 Operation Warp Speed của ông Trump. Theo ông Gate, trong khi “chúng ta không cần khoa học mới” cho vaccine bại liệt thì những căn bệnh như HIV và thiếu máu hồng cầu hình liềm lại cần có thêm nghiên cứu mới.

Tỉ phú Elon Musk - giám đốc điều hành Tesla cho biết ông đã được mời nhưng không thể tham dự.

“Tôi đã được mời, nhưng tiếc là không thể tham dự. Đại diện của tôi sẽ có mặt” - ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận rằng ông Musk đã được mời.