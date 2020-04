Grab đưa dịch vụ "đi chợ thuê" tới Hà Nội, GoViet gợi ý 6 điều an toàn mùa dịch

6 gợi ý từ GoViet để an toàn mùa dịch Covid-19 1. Bạn có thể gửi tiền cho lễ tân hoặc bác bảo vệ nơi bạn ở và nhắn tin nhờ bác tài gửi đồ ăn tại đó. Chỉ cần bạn nhắn, các bác tài GoViet sẽ hỗ trợ hết mình. 2. Hãy cố gắng chuẩn bị đúng số tiền mặt cần trả nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan khi trao đổi tiền mặt qua lại. 3. Theo khuyến cáo được gửi gắm hằng ngày của Bộ Y tế, đừng quên đeo khẩu trang khi xuống nhận đồ ăn. 4. Rửa tay thật sạch trước và sau khi ăn. Tránh chạm tay lên mắt, mũi, miệng và vệ sinh dụng cụ ăn uống thật kỹ. 5. Món ăn được giao tận nhà thì hãy cố gắng ăn ở nhà cho an toàn. Nên hạn chế mang món ngon đến chỗ khác để ăn. 6. Thời điểm dịch bệnh khó khăn, các bác tài GoViet vẫn đang cố gắng không ngừng nghỉ để giúp bạn ở nhà an toàn. Vì vậy, một lời cám ơn ấm áp hay một chút tấm lòng ủng hộ tài chính của bạn cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bác tài tiếp tục công việc của mình.