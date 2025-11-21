Tính năng mới của Gemini khiến các "thánh" chế ảnh AI phải dè chừng

Trong bối cảnh internet ngập tràn hình ảnh do AI tạo ra khiến người xem không thể phân biệt thật - giả, Google vừa âm thầm tung ra một công cụ "phản đòn" cực mạnh ngay trên chatbot Gemini.

Theo đó, gã khổng lồ công nghệ vừa ra mắt mô hình Gemini 3 với nhiều cải tiến về hiệu suất, nhưng tính năng khiến giới công nghệ hào hứng nhất lại không nằm ở khả năng sáng tạo, mà là khả năng kiểm chứng sự thật. Lần đầu tiên, người dùng có thể nhờ Gemini xác định xem một bức ảnh là tác phẩm của nhiếp ảnh gia hay sản phẩm của máy móc.

Google dùng Gemini để tuyên chiến với nạn Deepfake ngày càng tràn lan.

Việc sử dụng AI để phát hiện sản phẩm của AI nghe có vẻ trớ trêu, nhưng đây là bước đi thiết yếu trong kỷ nguyên Deepfake bùng nổ. Công cụ này hoạt động dựa trên SynthID – công nghệ đóng dấu bản quyền kỹ thuật số (watermark) do Google phát triển.

Khác với các loại logo hay chữ ký chèn lên ảnh có thể dễ dàng bị xóa bằng Photoshop, SynthID nhúng các dấu hiệu vô hình vào sâu trong dữ liệu mô tả (metadata) của tệp tin. Dù bức ảnh có bị cắt, chỉnh màu hay nén lại, dấu vết này vẫn tồn tại và mắt thường không thể nhìn thấy.

Tính năng này hiện được triển khai như một tiện ích mở rộng (extension) ngay trong giao diện chat của Gemini. Để kiểm tra một bức ảnh, người dùng chỉ cần làm theo 2 bước:

- Tải bức ảnh nghi ngờ lên khung chat.

- Gõ lệnh gắn thẻ @SynthID.

Ngay lập tức, Gemini sẽ quét "cốt lõi" của bức ảnh. Không chỉ trả lời "Có" hoặc "Không", công cụ này thông minh đến mức có thể định lượng được mức độ can thiệp của AI. Ví dụ: Nó có thể chỉ ra bức ảnh này là ảnh thật nhưng đã được chỉnh sửa một phần nhỏ bằng AI (như xóa vật thể hoặc mở rộng nền).

Hình ảnh do AI tạo ra.

Dù mạnh mẽ, "thám tử" Gemini vẫn có điểm yếu. Nó chỉ có thể phát hiện ra ảnh AI nếu công cụ tạo ra bức ảnh đó chấp nhận nhúng mã SynthID. Hiện tại, công nghệ này đã có mặt trên các sản phẩm của Google (như ảnh do Gemini tạo) và một số đối tác.

Google cho biết họ đang nỗ lực làm việc để mở rộng liên minh SynthID, biến nó thành quy chuẩn chung cho ngành công nghiệp AI nhằm trả lại sự minh bạch cho thế giới số.