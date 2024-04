Gen AI giúp tạo bài đăng bán hàng chỉ bằng vài từ khóa hoặc bức ảnh

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) đang tạo ra chuyển biến trong hầu hết mọi trải nghiệm. Mới đây, Amazon đã tận dụng điều này để mang đến những tính năng mới nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng và giúp ích cho nhà bán hàng.

Amazon đã tích hợp Gen AI cho nhà bán hàng đăng bán sản phẩm nhanh chưa từng có.

Nếu như trước đây, để tạo trang mô tả sản phẩm, các nhà bán hàng cần nhập đầy đủ, chính xác rất nhiều trường thông tin của sản phẩm để có phần giới thiệu, mô tả hấp dẫn, thu hút khách hàng; thì giờ đây, nhà bán hàng chỉ cần cung cấp các từ khóa mô tả ngắn gọn về sản phẩm, hoặc đăng tải hình ảnh sản phẩm.

Với những thông tin cơ bản ít ỏi đó, Amazon sẽ sử dụng Gen AI để sáng tạo tiêu đề sản phẩm, mô tả thuộc tính sản phẩm và nhiều chi tiết khác. Các công cụ trợ giúp này thậm chí còn gợi ý về màu sắc, từ khóa phù hợp để tăng cơ hội hiển thị khi người mua hàng tìm kiếm về sản phẩm.

Dù mới trong giai đoạn đầu áp dụng tính năng mới, đã có hơn 100.000 đối tác bán hàng Amazon sử dụng một hoặc nhiều công cụ đăng tải hỗ trợ bởi Gen AI của Amazon. Amazon luôn khuyến khích các nhà bán hàng rà soát lại trang thông tin sản phẩm được tạo ra trước khi gửi lên gian hàng Amazon.

Hiện tại, phần lớn các danh sách đăng tải sản phẩm do AI tạo ra gửi lên hệ thống được các nhà bán hàng gần như đồng ý với các nội dung đề xuất này lên đến 80% và chỉ chỉnh sửa không đáng kể. Amazon đã so sánh các nội dung được tạo bởi AI so với nội dung không được tạo bởi AI, và nhận thấy sự cải tiến về mức độ rõ ràng, chính xác, chi tiết, giúp sản phẩm tăng khả năng hiển thị trong các tìm kiếm của khách hàng trên Amazon.

Bên cạnh việc sử dụng một số văn bản hay hình ảnh, Amazon còn cho phép nhà bán hàng có thể tận dụng các thông tin đã được đăng tải sẵn để hoàn thiện nội dung đăng tải. Cụ thể, nhà bán hàng chỉ cần cung cấp đường dẫn URL đã có thông tin sản phẩm, công cụ Gen AI của Amazon sẽ phân tích và tích hợp, tạo ra các nội dung sáng tạo, thu hút cho gian hàng của nhà bán trên Amazon.

