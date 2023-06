Elon Musk hẹn Mark Zuckerberg trên... sàn đấu võ

Theo GadgetMatch, nếu nói về một cuộc so găng tầm cỡ, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến cuộc chạm trán giữa các võ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng giới công nghệ có thể sắp có một cuộc “ẩu đả” được mong chờ nhất mọi thời đại, khi Elon Musk đang thách đấu với Mark Zuckerberg của Meta.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Meta đang làm việc trên một giải pháp thay thế cho Twitter và tuyên bố có thể làm tốt hơn Musk. Ngay sau đó, cư dân mạng trên Twitter đã nhanh chóng “gài kèo” một trận đấu giữa hai CEO. Một số người cũng lên tiếng cảnh báo với Musk rằng Zuckerberg đã học võ jiujitsu (võ đấu vật của Brazil), tuy nhiên, CEO của Twitter vẫn mạnh mẽ đáp trả rằng “Tôi đã sẵn sàng cho một trận đấu trong lồng bát giác nếu anh ấy muốn”.

Zuckerberg đã từng học qua môn võ jiujitsu.

Cũng như rất nhiều điều mà Musk đã tuyên bố, thật khó để xác minh liệu vị tỷ phú này có thực sự nghiêm túc với lời thách đấu của mình hay không. Về phía Zuckerberg, anh cũng đã chấp nhận lời thách đấu bằng tài khoản Instagram chính thức với một câu trả lời đơn giản: “Gửi cho tôi vị trí”.

Sau đó, Musk đã đáp lại với một địa điểm: “Vegas Octagon.” Ông chủ Twitter cũng tiếp lời bằng cách tuyên bố rằng ông có một thế võ mới gọi là “The Walrus”, với thế võ này, ông tin rằng sẽ hạ đo ván Zuckerberg.

Hồi đáp của Zuckerberg và tuyên bố về thế võ “The Walrus” của Musk.

Có thể thấy, sự chênh lệch giữa hai “võ sĩ” này là rất rõ ràng. Mặc dù Musk có ngoại hình to lớn hơn so với Zuckerberg, nhưng ông chủ Meta lại có lợi thế hơn vì được đào tạo về võ thuật. Nếu cuộc đấu này diễn ra, “Musk vs. Zuckerberg” sẽ là một trong những màn tỉ thí thú vị và đáng xem nhất.

