Dùng AI để ngăn nhiệt độ Trái đất tăng "sốc" 1,5 độ C

Người dân xuống đường kêu gọi bảo vệ hành tinh bằng việc giả vờ hồi sức cấp cứu cho địa cầu. (Ảnh: AP)

Vừa qua, hãng tin AP dẫn thông tin từ Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus châu Âu cho biết, lần đầu tiên nhiệt độ không khí bề mặt toàn cầu đã tăng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp giữa mùa hè, kéo dài ít nhất 11 ngày. 1,5 độ C chính là ngưỡng quan trọng mà Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015 đề cập, được các quốc gia cam kết nỗ lực ngăn chặn.

Bà Samantha Burgess - Phó Giám đốc Chương trình Copernicus (bao gồm 6 dịch vụ, trong đó có Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus) cho biết, điều này chỉ là tạm thời, do đó không có nghĩa chúng ta đã vi phạm giới hạn của thỏa thuận tại Paris. Sự vi phạm thật sự đòi hỏi hiện tượng kéo dài hơn nhiều, chẳng hạn vài thập kỷ thay vì vài tuần.

Dù vậy, 11 ngày vượt ngưỡng 1,5 độ C đủ cho thấy tầm quan trọng của việc các nhà khoa học phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hành tinh. Các đợt tăng đột biến của nhiệt độ làm vượt ngưỡng 1,5 độ C thường xảy ra rất ngắn vào mùa đông hoặc mùa xuân ở Bắc bán cầu. "Phải theo dõi tình hình, để hiểu điều này có ý nghĩa gì với mùa hè sắp tới", bà Burgess nhấn mạnh.

Innovation Hub của Schneider Electric.

Trong bối cảnh đó, tại Triển lãm Trung hòa Carbon Quốc tế vừa diễn ra tại Trung Quốc, Schneider Electric đã tham gia và lên tiếng về vai trò, mục tiêu của mình trong việc hỗ trợ các công ty trong ngành trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn, hiệu quả và bền vững hơn.

Cụ thể, tại Innovation Hub của mình, Schneider Electric cung cấp một không gian các giải pháp công nghệ số và thông minh như Smart Box AI hay Smart Distribution Center. Mục tiêu ra đời của các giải pháp này là nhằm mang đến một bức tranh đầy đủ về tính bền vững và sẵn sàng hỗ trợ các công ty trong hành trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững.

Theo Schneider Electric, một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến thế giới phải hành động giảm thiểu carbon là do chúng ta sử dụng rất nhiều nhà kính, sử dụng năng lượng không hiệu quả. Chính vì vậy, bằng cách thu thập thông tin nhiều bên khác nhau, từ nhiệt độ, độ ẩm không khí, Smart Box AI của Schneider Electric sẽ đưa ra những khuyến cáo về việc nên tăng hoặc giảm nhiệt độ cũng như mức độ sử dụng thiết bị.

Về cơ chế vận hành, đầu tiên Smart Box AI sẽ được lắp đặt các bộ cảm ứng và sau đó đưa dữ liệu vào trung tâm để rồi so sánh, phân tích các dữ liệu với nhau, và cuối cùng so sánh nhiều địa điểm với nhau, nhiều trạm với nhau. Từ đó, Schneider Electric sẽ dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia để đưa ra những khuyến nghị dành cho khách hàng nhằm có một chiến lược cụ thể, phù hợp cho mỗi tòa nhà, mỗi văn phòng hay mỗi nhà máy.

Trong khi đó, Smart Distribution Center sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của quá trình phân phối. Smart Distribution Center được xây dựng dựa trên nền tảng Schneider SGC Global, sử dụng nền tảng tự động hóa EcoStruxure Automation Expert 2.0 được hỗ trợ bởi AI và MET (Machine Expert Twin). Điều này cho phép tối ưu hóa quá trình vận hành và đảm bảo sự liên kết thông tin giữa các hệ thống khác nhau, đồng thời tăng cường khả năng dự báo và quản lý rủi ro.

Một trong những công nghệ tiên tiến được áp dụng tại Smart Distribution Center là việc triển khai xe tự động hướng dẫn (AGV - Autonomous Guided Vehicles). AGV giúp tự động hoá quá trình di chuyển và vận chuyển hàng hóa trong trung tâm phân phối, đồng thời tăng cường hiệu suất và giảm thời gian xử lý. Đồng thời, Smart Distribution Center cũng sử dụng hệ thống Prepack và Magic store để tăng tốc độ xử lý và lưu trữ.

Schneider Electric khẳng định, họ nhận thức về tầm quan trọng của việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo và giảm tiêu thụ năng lượng để tạo ra một môi trường hoạt động xanh hơn. Bằng cách tối ưu hóa nhu cầu sử dụng năng lượng, tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và gió, cùng việc triển khai giải pháp lưu trữ năng lượng, Schneider Electric đã giúp khách hàng tiết kiệm chi phí năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào lưới điện trong các thời điểm cao điểm.

"Cam kết của Schneider Electric đối với Net-Zero được xác định dựa trên một phương pháp khoa học. Công ty đang tiếp tục điều chỉnh hệ sinh thái của mình để phù hợp với khát vọng hạn chế tăng nhiệt ở mức 1,5°C. Khái niệm "trung hòa carbon" phản ánh trạng thá, trong đó lượng khí thải nhà kính được giảm thiểu hoặc tránh, và phần còn lại được đền bù thông qua các khoản tín dụng carbon", Schneider Electric cho biết.

